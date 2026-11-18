L’Assemblée de Martinique vient de réviser le Contrat territorial de transition et d’engagement agroécologique, présenté comme un levier de l’autonomie alimentaire. La Collectivité dénonce des engagements abandonnés par l’État et l’Union européenne. Derrière la déception la CTM évoque une difficulté plus profonde : financer la diversification dans une enveloppe agricole consacrée essentiellement à la banane.

Réunie les 12 et 13 novembre, l’Assemblée a adopté les « évolutions » du CTEA. Le terme désigne surtout une réduction des ambitions pour mobiliser les crédits encore disponibles. Serge Letchimy dénonce « des engagements qui ne durent qu’une année et des promesses qui reculent à chaque arbitrage ».

Issu de la stratégie agricole de décembre 2022 et des négociations ouvertes après la crise de 2024, le dispositif repose sur un principe pertinent : accompagner les agriculteurs qui modifient leurs pratiques, bonifier leurs aides à l’investissement et leur verser une aide annuelle indépendante des volumes produits. Une manière d’atteindre les petites exploitations du marché local, mal servies par les soutiens calculés au tonnage.

Une ambition de cinq ans, un financement d’un an

L’objectif était de mobiliser deux millions d’euros par an sur le programme européen POSEI pour un millier d’exploitations pendant cinq ans : dix millions au total, soit environ 2 000 euros par exploitation et par an.

Selon la CTM, il reste 900 000 euros apportés par l’État pour la seule année 2026, sous le régime des aides de minimis. La continuité du financement n’est donc pas assurée.

Encore faut-il utiliser ces crédits. La Collectivité fait état de 83 dossiers potentiellement éligibles, représentant environ 456 000 euros : la moitié de l’enveloppe et moins d’un dixième des exploitations initialement visées. Le guichet ferme le 7 décembre. L’injonction présidentielle : « pas un euro de l’enveloppe 2026 ne doit être perdu », traduit l’urgence. Des règles de non-cumul limiteraient aussi l’accès au dispositif, sans que leurs effets soient précisément détaillés.

Qui a reculé : Bruxelles ou Paris ?

La CTM accuse l’Union européenne de s’être désengagée et l’État d’avoir réduit sa participation après la validation du contrat en avril 2026.

Dans une question écrite au gouvernement, le député Marcellin Nadeau présentait pourtant l’aide annuelle de deux millions comme validée par Bruxelles et situait le blocage du côté de l’État.

La distinction compte. Si l’accord européen était acquis, le problème pourrait relever d’un arbitrage national entre bénéficiaires d’une enveloppe globale : ce qui revient aux uns, la petite agriculture doit être retiré aux autres (ka banane)

La banane au cœur de l’arbitrage

La Collectivité souligne que l’État envisagerait de mobiliser 1,6 million d’euros du POSEI banane pour la diversification, tout en refusant cette ressource au CTEA.

Les producteurs de banane défendent, eux, une enveloppe qu’ils rappellent inchangée depuis 2007, malgré les maladies et les aléas climatiques. Le face-à-face est inscrit dans la structure des aides : en 2020, la banane recevait 97,3 des 123 millions d’euros du POSEI versés à la Martinique, contre 3,4 millions pour la diversification végétale.

Le constat de résultats modestes en matière de diversification, formulé par la Cour des comptes européenne en janvier 2026, renforce l’interrogation : quelle place réelle les financements accordent-ils à l’autonomie alimentaire ?

Une Collectivité sans moyens de substitution

La CTM maintient l’accompagnement individualisé et la bonification des aides du FEADER. Elle ne compense cependant pas le financement manquant. Avec une dette chiffrée à 977 millions d’euros par la chambre régionale des comptes et un déséquilibre financier structurel, sa marge budgétaire est étroite.

La dénonciation prépare aussi les prochaines négociations européennes. Après sa rencontre du 7 novembre avec le commissaire Raffaele Fitto, Serge Letchimy demande un financement pérenne du CTEA dans le cadre budgétaire 2028-2034.

Mais les agriculteurs ont besoin de visibilité dès maintenant. Un engagement de cinq ans adossé à un financement d’un an reste une promesse fragile.

Le paradoxe demeure : la Martinique importe l’essentiel de son alimentation et consacre l’essentiel de ses aides agricoles à ses exportations. Tant que cette répartition ne sera pas discutée ouvertement, la transition restera suspendue aux arbitrages, pour ne pas dire aux rapports de force. Peut-on construire l’autonomie alimentaire à enveloppe constante sans dire comment répartir autrement les moyens ?

Gérard Dorwling-Carter