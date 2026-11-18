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Du tatami à l’Élysée : la popularité suffit-elle pour gouverner ?

La candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle de 2027, annoncée le 9 novembre dernier sous le slogan « La France qu’on veut », constitue une surprise politique qui mérite davantage qu’un simple commentaire sur les chances de victoire du quintuple champion olympique. En affirmant vouloir dépasser les clivages entre la droite et la gauche, réconcilier les Français et redonner de l’espérance à une société traversée par les fractures sociales, l’endettement et la peur de l’avenir, le champion guadeloupéen entend manifestement transformer son immense capital de sympathie en capital politique. Le quintuple champion olympique originaire de Guadeloupe a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2027.

Si l’annonce a suscité une vague de fierté populaire et le soutien de plusieurs élus locaux, elle a aussi provoqué du scepticisme quant à sa préparation politique.

En reprenant l’adage de Pierre de Coubertin, « l’essentiel est de participer », notre analyse souligne le décalage entre la stature de légende sportive de Teddy Riner et ses chances réelles de victoire dans l’arène présidentielle. Les analystes et sondeurs relèvent que la forte popularité du champion ne suffit pas à convaincre les électeurs de sa capacité à gouverner le pays.

Contrairement à d’anciens sportifs ayant d’abord brigué des mandats locaux, Teddy Riner vise directement l’Élysée sans ancrage partisan ni expérience des affaires publiques.

Pour de nombreux observateurs, cette démarche relève davantage d’une volonté de peser dans le débat public ou d’occuper l’espace central que d’une véritable conquête du pouvoir, d’autant plus que l’athlète n’a pas renoncé aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Certes, personne ne peut lui contester le droit de s’engager dans le débat démocratique. Son parcours sportif exceptionnel, sa discipline, sa capacité à surmonter les épreuves et son rayonnement international lui confèrent une légitimité populaire incontestable. Mais être un immense champion ne signifie pas nécessairement posséder les compétences politiques, économiques et institutionnelles indispensables à l’exercice de la magistrature suprême. Sa candidature pourrait donc davantage relever d’une volonté de peser sur le débat national et de favoriser l’émergence de nouvelles figures politiques que d’une véritable perspective d’accession à l’Élysée. Elle pourrait également redistribuer certaines cartes électorales et perturber le jeu politique en France, notamment dans l’espace politique de gauche du camp de Mélenchon, même si son impact demeure à démontrer.

Une ambition nationale, des attentes antillaises

Mais derrière cette candidature se dessine une interrogation autrement plus dérangeante pour les Guadeloupéens et, au-delà, pour l’ensemble des Antillais : comment peut-on prétendre contribuer au redressement de la France, défendre la cohésion nationale et parler d’avenir collectif sans que son propre territoire d’origine bénéficie d’un engagement économique et entrepreneurial significatif ?

C’est précisément là que réside le véritable hiatus de cette candidature surprise.

Un patrimoine diversifié, un ancrage économique antillais à éclaircir

Car Teddy Riner n’est pas un sportif dépourvu de moyens financiers. Il a construit, au fil de sa carrière, un patrimoine et un environnement entrepreneurial importants, diversifiant ses activités dans le sport, le conseil, la production, l’immobilier et différents projets commerciaux. Ses intérêts économiques se sont notamment développés dans l’Hexagone et au Maroc. En revanche, aucun investissement structurant d’une ampleur comparable en Guadeloupe ou en Martinique n’apparaît publiquement identifié dans les éléments disponibles. Cette asymétrie mérite d’être interrogée, sans pour autant prétendre connaître l’intégralité de son patrimoine ou de ses éventuels engagements privés.

Mais ce qui est sûr, c’est que Teddy Riner a diversifié ses activités au-delà du judo à travers de multiples sociétés, investissements immobiliers et projets entrepreneuriaux en France et au Maroc. En effet, l’on peut noter l’existence d’investissements importants et d’activités de création d’entreprises en France hexagonale :

Sociétés et structures sportives et commerciales :

Riner Judo Connexion et Riner Judo Production, créées dès 2008.

T & T Global Management, fondée en 2016, une société de conseil fiscal et patrimonial créée en association avec le basketteur Tony Parker.

Fightart, lancée en 2022, une marque d’équipements sportifs spécialisée dans les arts martiaux et le judo.

Yasuke Production, créée en 2022, et une collaboration avec Andol France pour des activités de production.

Des participations ou engagements dans des écoles de marketing et de management sportif, telles que MediaSchool.

Immobilier et patrimoine en France :

Ses onze sociétés détiennent un important portefeuille immobilier, estimé à 120 biens immobiliers et 1,1 hectare de terrain selon le cadastre de la DGFiP.

Il est notamment installé dans une importante propriété de 400 m² à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, acquise ou estimée entre 2,5 et 5,7 millions d’euros.

Par ailleurs, il existe aussi des investissements et des projets immobiliers au Maroc :

Implantation personnelle : Teddy Riner réside au Maroc depuis plusieurs années et y a obtenu sa carte de résident en 2024 ; il y effectue également une partie de ses entraînements.

Teddy Riner réside au Maroc depuis plusieurs années et y a obtenu sa carte de résident en 2024 ; il y effectue également une partie de ses entraînements. Projets immobiliers et logistiques : il a développé plusieurs projets dans le royaume, notamment à Dakhla, avec TR Dakhla Beach et TR Dakhla Takhzine, et à Dar Bouazza.

il a développé plusieurs projets dans le royaume, notamment à Dakhla, avec TR Dakhla Beach et TR Dakhla Takhzine, et à Dar Bouazza. Il a également investi dans des projets liés à l’hôtellerie, notamment à Marrakech.

Au vu de ces éléments, la fortune nette de Teddy Riner peut être estimée entre 5 et 6 millions d’euros en France hexagonale, selon Fortune & Fame. Son patrimoine immobilier comprend une demeure de 400 m² à Levallois-Perret, évaluée entre 2,57 et 5,67 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent des projets immobiliers au Maroc. Son salaire XXL, ses voitures de luxe et l’argent des sponsors contribuent également à l’importance de son patrimoine.

Les capitaux de la réussite peuvent-ils retrouver le chemin des Antilles ?

La question n’est donc pas de reprocher à Teddy Riner d’avoir investi en France hexagonale ou au Maroc. Il est parfaitement libre de choisir les territoires dans lesquels il estime pouvoir valoriser son capital. La question est plutôt de comprendre pourquoi les Antilles, qui ont contribué à son histoire personnelle et à son identité, ne semblent pas constituer une destination privilégiée pour ses ambitions entrepreneuriales. Pourquoi ne pas avoir participé à la création d’entreprises, au financement de projets productifs, au développement d’infrastructures sportives ou à l’émergence de nouvelles activités économiques dans son territoire natal ?

Cette interrogation dépasse largement le seul cas de Teddy Riner. Elle renvoie à un problème structurel de la société antillaise : le désengagement économique d’une partie de ses élites financières, sportives et intellectuelles installées dans l’Hexagone ou à l’étranger. Des personnalités comme Thierry Henry, Lilian Thuram ou Teddy Riner disposent d’une notoriété internationale, de réseaux relationnels considérables et, pour certaines, de moyens financiers qui pourraient contribuer à transformer l’économie guadeloupéenne et martiniquaise.

Et que dire du Martiniquais Thierry Déau, l’homme d’affaires le plus riche de l’outre-mer, fondateur et PDG du fonds d’infrastructure Meridiam ? Sa fortune est estimée à environ 625 millions d’euros dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France établi par le magazine Challenges, ce qui le place comme la première fortune d’origine ultramarine. Pourtant, les investissements privés structurants de ces grandes fortunes originaires des Antilles restent particulièrement difficiles à identifier sur nos territoires.

Le patriotisme économique à l’épreuve de l’attractivité

Faut-il alors parler d’absence de patriotisme économique ? La question mérite d’être posée, mais la réponse ne peut être uniquement morale. Car l’attractivité économique d’un territoire ne se décrète pas. Elle se construit autour de la stabilité institutionnelle, de la sécurité des investissements, de la prévisibilité des règles, de la qualité de la gouvernance et de la capacité à dégager des perspectives de rentabilité. Or les Antilles souffrent précisément de handicaps structurels : instabilité sociale récurrente, conflits collectifs, complexité administrative, insécurité, faiblesse du marché intérieur et insuffisance de projets économiques suffisamment ambitieux pour attirer des capitaux privés.

Autrement dit, il existe une contradiction entre les discours politiques sur le développement endogène et la réalité d’un environnement économique qui ne parvient pas à retenir les capitaux, y compris ceux de ses propres ressortissants. On ne peut pas demander aux entrepreneurs antillais de prendre des risques lorsque les conditions de sécurisation de leurs investissements ne sont pas réunies. Mais on ne peut pas non plus accepter que le territoire reste durablement privé de l’apport de ceux qui disposent des moyens financiers et relationnels nécessaires pour contribuer à son développement.

Transformer la réussite individuelle en opportunité collective

C’est ici que la candidature de Teddy Riner prend une dimension symbolique particulière. Lorsqu’on aspire à diriger un pays, on ne peut pas seulement se présenter comme un homme de rassemblement et de dépassement des divisions. Il faut également être capable d’incarner une certaine conception de la responsabilité collective. Et cette responsabilité commence parfois par son propre territoire, par la capacité à transformer une réussite individuelle en opportunité collective.

La Guadeloupe et la Martinique n’ont pas simplement besoin de champions qui portent haut leurs couleurs dans les compétitions internationales ou qui revendiquent leurs origines lorsqu’ils accèdent à la notoriété. Elles ont aussi besoin d’entrepreneurs, d’investisseurs et de bâtisseurs capables de créer des emplois durables, de financer l’innovation, de soutenir la jeunesse et de participer à la diversification d’économies encore trop dépendantes des transferts publics, de la consommation importée et de la dépense publique.

L’attachement aux origines se mesure aussi aux actes

Il ne s’agit pas d’exiger de chaque personnalité antillaise fortunée qu’elle investisse obligatoirement dans son territoire d’origine. Il s’agit de poser une question de cohérence entre l’attachement identitaire, le discours sur la solidarité nationale et la contribution effective au développement économique local. Le patriotisme ne se mesure pas uniquement aux déclarations, aux symboles ou aux références identitaires aux origines. Il peut également se traduire par des actes économiques concrets.

Au fond, Teddy Riner devrait comprendre que la Guadeloupe ne lui demande pas nécessairement de devenir le président de la France, mais qu’elle pourrait légitimement attendre de lui qu’il contribue davantage à son avenir économique. Car le véritable combat pour les Antilles ne se déroule pas seulement sur les tatamis, dans les émeutes de rue ou dans les arènes électorales. Il se joue dans les entreprises, dans l’investissement productif, dans la formation des jeunes, dans la création de richesses et dans la capacité à construire un modèle économique moins dépendant de l’extérieur.

Quelle place pour les Antilles dans « la France qu’on veut » ?

Dès lors, avant de vouloir convaincre les Français qu’il existe « une France qu’on veut », une question mérite d’être posée au champion guadeloupéen : quelle place réserve-t-il à la Guadeloupe et à la Martinique dans cette France qu’il prétend vouloir construire ?

Car participer à l’élection présidentielle est un droit démocratique. Mais contribuer au développement de son territoire d’origine serait, pour un champion de sa dimension, un acte de responsabilité économique et de solidarité autrement plus tangible. Et aux Antilles, où la question du devenir économique constitue une urgence majeure avec la crise sociale, les actes valent parfois davantage que les discours incendiaires contre les boucs émissaires que sont les békés.

Jean-Marie Nol, économiste et juriste en droit public