Elles arrivent ensemble, dorment ensemble et affrontent les épreuves ensemble. Pour leur premier Raid des Alizés, Loriane Zacharie, Demwazel Dys et Mel misent sur la cohésion. Elles prennent le départ ce mardi. Les trois artistes soutiennent ESA Caraïbes, qui veut créer une maison d’accueil pour les enfants de la Caraïbe hospitalisés au CHU de la Martinique.

« VTT sur des sables de plage noire, courses à pied sur les pentes verdoyantes du volcan, canoë au sein d’un lagon bleu azur paradisiaque », à l’occasion de sa dixième édition, les organisateurs promeuvent à coup de 100 % aventure, 100 % solidaire, 100 % nature et l’argument qui fait mouche : 100 % féminin. Ce cru 2026 rassemble 225 participantes. En effet depuis sa création, le Raid des Alizés est réservé aux femmes. Un élément qui a séduit trois Martiniquaises qui ont décidé de se lancer dans l’aventure. Loriane Zacharie, Demwazel Dys et Mel. Trois artistes qui, pendant durant six jours, sortiront de leur zone de confort. Les trois artistes entrent ce mardi sur une scène qui leur est totalement inconnue, celle de l’aventure nature. À l’initiative de la démarche, Demwazel Dys qui a été contactée par le Comité martiniquais du tourisme, partenaire du Raid des Alizés. Elle décide de former une équipe d’artistes et d’entraîner Mel et Loriane Zacharie dans son sillage.

Trois artistes hors de leur zone de confort

Les débuts sont timides, n’étant pas de grandes sportives les trois femmes appréhendent les épreuves sportives. « Dans ma tête, c’était les sportifs de haut niveau qui participaient à ce genre de chose », explique Demwazel Dys. Toutefois, les trois Martiniquaises entendent atteindre des objectifs personnels et collectifs à travers le dépassement de soi et la cohésion d’équipe. « On arrive ensemble. Il faut que pendant les épreuves on soit ensemble. On dort ensemble. C’est un Koh-Lanta revisité ! », ajoute Mel.

Si, au début, les jeunes femmes ne savaient pas tout à fait dans quoi elles mettaient les pieds, elles ont vite pris la mesure des épreuves qui les attendaient. Demwazel Dys, Mel et Loriane Zacharie ont pris leur préparation au sérieux « pour ne pas être ridicules » souffle l’une d’entre elles. « On aime à dire que nous avons déjà gagné. » Pour preuve, la course de la Diam’s Rock a été un champ d’entraînement pour celles dont c’était le premier trail. « C’est un univers que nous avons découvert au même titre que celui des vététistes et du kayak », dit Loriane Zacharie.

Un raid sportif mais aussi humanitaire

Le Raid des Alizés, c’est aussi soutenir une association. La course multi-épreuves permet aux équipes de parrainer une association. Pour Les Voix du Raid, composée de Loriane Zacharie, Mel et Demwazel Dys, ce sont les couleurs d’ESA Caraïbes qu’elles défendront. « C’est une association martiniquaise qui porte un beau projet de création d’une maison d’accueil hospitalière. Elle aura pour vocation d’accueillir les enfants de la Caraïbe hospitalisés au CHU de la Martinique pour des pathologies lourdes », précise Loriane Zacharie.

Le Raid des Alizés, très populaire dans l’Hexagone connaît un succès grandissant dans le territoire. 17 équipes sont composées de Martiniquaises. À la question de savoir si elles sont fières de représenter les couleurs de la Martinique, le trio de Les Voix du Raid est unanime : « C’est indéniable. » Et Loriane Zacharie d’ajouter : « C’est bien que des femmes martiniquaises occupent cet espace et s’illustrent dans des activités sportives sur leur territoire. Je trouve que ça a du sens. »

Les aventures de l’équipe lesvoixduraid2026 composée de Demwazl_dys lorianezacharie et melaniebonnialy sont sur Instagram.

Laurianne Nomel