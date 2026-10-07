Le Premier ministre de Sainte-Lucie et président en exercice de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Philip J. Pierre, a exprimé sa « profonde tristesse » après le décès de Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale de Guyane. Il a adressé ses condoléances au nom du gouvernement et du peuple de Sainte-Lucie.

Gabriel Serville est décédé mercredi des suites de complications liées à un traitement contre le cancer.

Dans un communiqué, Philip J. Pierre a salué l’engagement de Gabriel Serville au service de la population guyanaise et son action en faveur du développement et du bien-être du territoire. Il a également souligné son rôle dans le renforcement des relations entre la Guyane et les Caraïbes.

La Guyane est devenue le huitième membre associé de la CARICOM en juillet 2026, lors de la 51ᵉ réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement, organisée à Sainte-Lucie. Philip J. Pierre, qui a alors pris la présidence de l’organisation régionale, a qualifié cette adhésion d’étape historique et de témoignage de l’engagement de Gabriel Serville en faveur de la coopération régionale.