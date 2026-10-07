« Hornerman » – et d’autres mots caribéens – font leur entrée dans l’Oxford English Dictionary

Des mots depuis longtemps intégrés à la langue, au folklore, à la cuisine et à la culture caribéennes ont reçu une reconnaissance internationale, avec plus d’une douzaine de termes caribéens et bermudiens ajoutés à l’Oxford English Dictionary (OED).

Parmi les nouveaux termes figure « hornerman », un terme utilisé à Trinité-et-Tobago depuis au moins 1975 pour décrire un homme infidèle ou un homme ayant une relation avec le/la partenaire d’une autre personne.

Ce mot a également figuré en bonne place dans le calypso caribéen, notamment dans les chansons Hornerman et Yuh Looking for Horn de Shadow .

Une autre figure ajoutée est la « jablesse », un concept surnaturel issu du folklore caribéen. Ce mot désigne un esprit féminin maléfique et polymorphe, traditionnellement représenté avec un sabot fendu, qui prendrait l’apparence d’une belle femme pour attirer les hommes vers une mort certaine. Il dérive du français « diablesse », qui signifie démon féminin.

Le dictionnaire a également ajouté plusieurs mots et expressions liés à l’alimentation des Caraïbes, notamment le « punch aux cacahuètes », une boisson à base de cacahuètes ou de beurre de cacahuètes, de lait, de sucre et d’épices, et le gâteau au sucre, une confiserie à base de noix de coco râpée, de sucre, d’eau et d’épices.

Ces nouveaux termes reflètent également la diversité des influences culturelles de la région. « Nana » et « nani », termes hindi utilisés dans les Caraïbes pour désigner les grands-parents maternels, figurent parmi les ajouts, tandis que « Trinbagonien » désigne les personnes originaires de Trinité-et-Tobago.

Le folklore caribéen est également représenté par le « douen », une figure surnaturelle traditionnellement figurée comme un enfant aux pieds tournés vers l’arrière et coiffé d’un grand chapeau. Selon la légende, il s’agirait de l’esprit d’un enfant mort avant son baptême, qui attirerait les enfants dans la forêt en les appelant par leur nom.

La liste comprend également le « canboulay », qui désigne les festivités du Carnaval de Trinité-et-Tobago, dont les racines plongent dans les célébrations de l’émancipation et les anciennes traditions des récoltes. Ce mot est dérivé du créole français « kann-boulé », associé à la « canne à sucre brûlée ».

Parmi les autres expressions caribéennes récemment reconnues, on trouve « to get on », qui signifie avoir une explosion émotionnelle ou faire un scandale, et « vex money », qui fait référence à l’argent conservé ou transporté dans un endroit sûr pour être utilisé en cas d’urgence ou de situation imprévue.

Parmi les autres mots ajoutés à la liste, certains proviennent des Bermudes, notamment « bimpert », un mot d’origine inconnue utilisé pour décrire une personne stupide ou sotte ; « shadeesh », le mot bermudien pour chorizo ; et « hamma », qui signifie ami.