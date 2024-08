Harris Paints est la première peinture fabriquée aux Caraïbes à être approuvée par l’autorité internationale des revêtements

Harris Paints Dominica –

Simon Cabral, directeur principal des revêtements haute performance

Harris Paints, l’un des principaux fabricants de peinture des Caraïbes, a franchi une étape importante en devenant le premier producteur de peinture des Caraïbes orientales à voir ses produits testés et inclus dans la liste des produits approuvés (APL) par le Master Painters Institute (MPI). Cette réalisation démontre que les produits fabriqués dans les Caraïbes peuvent rivaliser avec la qualité des marques mondiales, voire la dépasser.

Le Master Painters Institute, basé à Vancouver, au Canada, se consacre à l’établissement de normes de qualité et de programmes d’assurance, ainsi qu’à la fourniture de formations et de ressources pour l’industrie de la peinture et des revêtements architecturaux aux États-Unis et au Canada. L’APL classe les peintures en fonction de leurs caractéristiques de performance, ce qui constitue une ressource précieuse pour les architectes et autres professionnels, qui peuvent ainsi sélectionner les produits les mieux adaptés à leurs projets. Les produits inclus dans l’APL sont soumis à des tests rigoureux pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de haute performance, en utilisant diverses méthodes ASTM pour des attributs tels que la flexibilité, la brillance, l’adhérence et le vieillissement accéléré, ainsi que des tests internes supplémentaires.

Les spécifications de performance et l’APL de MPI sont utilisées par diverses organisations, dont l’armée américaine, la General Services Administration (GSA), le MasterSpec de l’American Institute of Architects, la NASA et le National Master Specification du gouvernement canadien, parmi beaucoup d’autres concepteurs et gestionnaires d’installations à travers l’Amérique du Nord.

Luke Ticknor, premier vice-président chargé des ventes et du marketing, a fait remarquer que cette reconnaissance confirme l’engagement de Harris Paints à fournir des produits de haute qualité. Il a souligné que les produits approuvés couvrent cinq catégories différentes, mettant en évidence la force du portefeuille de Harris Paints. M. Ticknor a indiqué que, bien que l’entreprise effectue des essais par des tiers depuis des années, la validation de ses produits par le MPI permet aux architectes et aux ingénieurs de les spécifier en toute confiance pour leurs projets, en sachant qu’ils auront des performances comparables ou supérieures à celles des autres options du marché.

M. Ticknor s’est étendu sur le processus de certification, expliquant qu’il peut être coûteux et que l’entreprise s’est concentrée stratégiquement sur des produits clés essentiels pour les professionnels. Il s’agit notamment des finitions de la gamme haut de gamme Ulttima, des produits de qualité professionnelle de la gamme Pro Speed Cover, des apprêts pour béton et cloisons sèches, et des produits écologiques Ulttima Pure sans COV, qui sont particulièrement utiles pour les projets de construction durable. L’entreprise prévoit d’élargir son offre de produits certifiés à l’avenir.



Pamela Brown, superviseur des services de détail, Harris Paints Dominica

En plus de la certification des produits, Harris Paints a investi dans la formation de son personnel, avec plus de 15 membres clés de l’équipe de vente et de l’équipe participant aux programmes de formation du MPI. Une douzaine de personnes ont terminé le programme avec succès et ont reçu le titre de technologue en revêtements architecturaux, y compris Pamela Brown de l’équipe dominicaine.

Harris Paints détient également la certification ISO 9001:2015, une norme mondialement reconnue pour la gestion de la qualité, basée à Genève, en Suisse. L’entreprise a conservé cette certification grâce à la mise en œuvre de normes de haute qualité et a obtenu des résultats louables lors de son audit de gestion de la qualité ISO en mai 2024, marquant la troisième année consécutive d’excellence au cours de ses plus de 30 ans en tant que membre de l’ISO.

Si Harris Paints est largement reconnue pour ses finitions décoratives, elle propose également une variété de solutions spécialisées, notamment des finitions architecturales haute performance, des revêtements de sol en résine et en ciment sans joint, des produits de protection anticorrosion et des peintures ignifuges. L’entreprise vise à devenir la principale ressource en matière de revêtements pour les architectes, les hôtels, les promoteurs et les propriétaires immobiliers de la région.

