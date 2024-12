Hilaire exhorte NAMALCO à intensifier ses efforts face aux préoccupations liées aux travaux routiers

St. Lucia Times.

Les automobilistes empruntant l’importante route de la côte ouest reliant Castries aux communautés côtières expriment une frustration croissante face à la dégradation des conditions de circulation et réclament des améliorations immédiates. Cette route, actuellement en réhabilitation par l’entrepreneur NAMALCO, est devenue de plus en plus difficile à traverser, notamment après des semaines de fortes pluies.

Bien que le gouvernement ait reconnu les préoccupations des citoyens, la lenteur des travaux reste un sujet de discorde. Le vice-Premier ministre Ernest Hilaire a assuré au public que l’administration exerce une pression sur l’entrepreneur pour qu’il règle la situation rapidement.

S’adressant aux critiques, Hilaire a attribué une partie des retards aux conditions météorologiques défavorables, tout en soulignant la nécessité d’une meilleure réactivité de la part de NAMALCO.

« Nous avons eu beaucoup de pluie ces dernières semaines, ce qui a détérioré les routes au-delà des attentes », a déclaré Hilaire. « Mais nous devons également prendre en compte le bien-être des usagers. Tout ce qui peut être fait doit l’être, et je pense que nous avons dit à NAMALCO qu’ils doivent faire davantage pour faciliter le passage des usagers. »

Reconnaissant que des mesures supplémentaires pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour l’entrepreneur, Hilaire a insisté sur l’urgence d’agir :

« Cela leur coûtera de l’argent pour rendre la route plus praticable, mais ils doivent intensifier leurs efforts », a-t-il ajouté.

Pour de nombreux résidents et usagers, la route de la côte ouest est une artère cruciale pour les déplacements et le commerce. Les mauvaises conditions actuelles ont entraîné des temps de trajet plus longs, des dommages aux véhicules et des préoccupations accrues en matière de sécurité.

Les automobilistes ont exprimé leur frustration, appelant à des réparations temporaires pour alléger les difficultés quotidiennes, le temps que le projet de réhabilitation soit achevé.

« La route est tout simplement inacceptable en ce moment », a déclaré un conducteur. « Je comprends que la construction prend du temps, mais ils doivent au moins colmater les pires sections pour que nous puissions conduire en sécurité. »

Hilaire a révélé que le ministre des Infrastructures, Stephenson King, devrait prochainement informer le gouvernement sur l’état d’avancement du projet. Cette mise à jour inclura les mesures prises par NAMALCO pour répondre aux préoccupations croissantes des usagers et les actions supplémentaires qui seront exigées de l’entrepreneur.

Le vice-Premier ministre a rassuré les citoyens en affirmant que le gouvernement reste engagé à donner la priorité à leurs préoccupations.

