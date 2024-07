Huit jeunes musiciens du groupe de jazz du Cayman Arts Festival ont présenté une série de classiques et de succès contemporains lors de leur premier spectacle, “Rush Hour”, à la bibliothèque publique de George Town le 27 juin.

Les deux meilleurs élèves du club de piano de la CAF, Omari Reid et Aiden Ramoon, ont également fait des apparitions spéciales.

Après une année complète de pratique, les membres du groupe Michael Grizzel (piano et clavier), Victoria Suarez (guitare basse), Genesis Scott (voix), Kaniel Baker (batterie), Jasmin Ordonez (voix), Javian McLeod (percussions), Hans Bodden (guitare électrique) et Thian Bodden (saxophone) ont enchanté le public avec des chansons d’artistes populaires tels que Ray Charles, Stevie Wonder, Ben E. King et Grover Washington Jr.

Le CAF Jazz Group présente “Rush Hour” pour ses débuts. – Photos : Henri Morineau

Les musiciens ont fait étalage de leurs talents en interprétant des chansons telles que “Hit the Road Jack”, “Fly Me to the Moon”, “Superstition”, “Stand by Me” et “Viva La Vida”. Le public a semblé ému par les sélections musicales, ce qui a permis au groupe de se sentir plus à l’aise pendant qu’il jouait.

Beneil Miller, superviseur du groupe de jazz et vétéran du CAF, a déclaré au Compass : “Je m’occupe du groupe de jazz pour le Cayman Arts Festival depuis quelques années, c’était donc la dernière innovation, et j’ai décidé de l’orienter dans une direction différente cette fois-ci, un peu plus vers la pop, le rock, un peu de tout”.

Marius Gaina, directeur exécutif de la CAF, a expliqué les objectifs de l’organisation. “C’est notre 20e anniversaire cette année, nous faisons cela depuis 20 ans, a-t-il déclaré à la Boussole. “Nous avons un groupe de 300 enfants … nous les formons, nous leur donnons des cours particuliers, nous leur achetons des instruments, nous les exposons de cette manière. C’est le groupe de jazz, nous avons des cordes, des cuivres, des bois, une chorale, et j’en passe. C’est une grande organisation, et c’est le produit le plus récent que nous offrons”.

Reportage complémentaire d’Henri Morineau, stagiaire au Compas.

J’aime ça : J’aime chargement…