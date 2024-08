L’intégrité face à la sexualisation ; les nouveaux artistes restent fermes

Dominica on line

Communiqué de presse –

Le défi de la sexualisation dans l’industrie musicale

Imaginez que l’on vous dise que pour être vue et entendue, en tant qu’artiste féminine en devenir dans l’industrie de la musique Soca, il faut s’exposer physiquement. Quelque peu découragée par cette idée, l’artiste new-yorkaise Rreecey dit qu’elle est prise entre la passion et la colère.

Avec son nouveau single, “Stink and Dutty”, réalisé en collaboration avec son ami et collègue Eggy Dan, Rreecey dit qu’elle est ouverte à la commercialisation et à la promotion de sa musique, en utilisant tous les outils disponibles, mais elle précise qu’elle n’a pas l’intention de vendre son corps, estimant que les femmes ne devraient pas avoir à souffrir pour leur intégrité.

La sexualisation des femmes dans l’industrie musicale n’est pas nouvelle et n’est pas l’apanage de la musique Soca. D’autres artistes féminines, dont Alison Hinds, se sont exprimées sur l’hyper-sexualisation de l’industrie musicale, mais en vain. Malgré ce défi, Rreecey affirme qu’elle continuera à aller de l’avant, promettant de poursuivre sur sa lancée dans l’espoir de se montrer digne d’être diffusée sur les ondes et d’obtenir des réservations pour les événements de la saison du carnaval qui s’annonce.

Stink and Dutty” a été écrite par Jason “Shaft” Bishop, l’un des auteurs-compositeurs les plus demandés de la région des Caraïbes. Le duo dit avoir trouvé un soutien formidable dans le camp de Shaft, soulignant qu’avec Jason, ils ont reçu de la bonne musique et des conseils encore meilleurs. “Jason est vraiment bon dans ce qu’il fait et il vous guide très bien. C’est quelqu’un de bien”, déclare Eggy Dan.

Un parcours semé d’embûches pour Eggy Dan

Ayant récemment survécu à un grave accident de voiture, Eggy, de son vrai nom Marvin Lewis, est sur la voie de la guérison. “Je ne suis pas encore revenu à mon état normal, mais je fais de la rééducation. Il a eu la chance de survivre à un accident de voiture le jour de la fête des mères cette année, souffrant d’une grave blessure au dos. “Cela a été très dur. Je n’ai pas travaillé, mais avec la sortie du nouveau single, nous avons fait le sacrifice nécessaire récemment, en nous rendant à Tobago pour une tournée promotionnelle, avant le carnaval de Tobago”, a-t-il déclaré.

Cette expérience a toutefois quelque peu modifié son point de vue sur le secteur, déplorant que les gens de l’industrie soient très doués pour faire de fausses promesses. “Il y a un manque de responsabilité dans le secteur de la musique Soca, et aucun recours n’est possible pour les artistes en devenir. Des personnes en coulisses assument certains rôles et donnent des garanties, mais elles le font pour l’argent et non pour l’amour de la musique”, a déclaré M. Rreecey.

Leur voyage à T&T le mois dernier n’a pas été inutile. Le duo a enregistré de la nouvelle musique chez Millbeatz Music et est impatient de dévoiler ces projets. “Nous nous dirigeons vers la fin de l’année et nous sommes impatients de partager ces nouvelles chansons avec les amateurs de soca”, a déclaré Rreecey. Ils prévoient de [sortir] deux morceaux de soca groovy individuellement, dans les prochains mois. L’artiste basée à New York a expliqué qu’elle avait entrepris de se familiariser personnellement avec les leaders de l’industrie, y compris les promoteurs d’événements, dans le but de gérer les risques, après des expériences malheureuses dans un passé récent.

Les amis et les fans des artistes ont été très attentifs à leur évolution. “C’est toujours formidable d’avoir le retour des gens qui ont vu notre développement au fil du temps. Il est parfois difficile de manœuvrer en tant que nouveaux artistes, et cela n’aide pas lorsque des artistes chevronnés refusent de partager leurs connaissances et de donner des conseils”, a déclaré la jeune artiste. Eggy a toutefois rappelé les paroles de soutien de son collègue Preedy. “Preedy nous a dit que ce ne serait pas facile, mais qu’il fallait continuer à avancer.

Une volonté de changer l’industrie Soca

Pour ces deux artistes, la volonté et le désir de créer une musique durable sont très forts. “Je veux que ma musique vive. Je ne veux pas créer de la musique jetable. Cela n’a pas de sens”, a déclaré Eggy.

Rreecey dit que malgré les défis qui se posent aux nouveaux artistes qui choisissent la musique Soca comme débouché, elle reste inébranlable dans son approche. “C’est vraiment difficile à New York maintenant, avec beaucoup de promoteurs qui deviennent artistes et même qui s’engagent eux-mêmes. Cela pourrait nuire à la culture, car si les artistes légitimes qui prennent cet art au sérieux sont continuellement négligés, à quoi pouvons-nous nous attendre dans dix ans ?

Quels que soient les défis, l’équipe new-yorkaise de Rreecey et Eggy Dan va de l’avant. Les visuels et le marketing supplémentaire constituent une part importante de leur effort promotionnel dans les mois à venir. Les artistes travaillent avec dévouement pour apporter de la bonne musique, des vibrations agréables et une qualité durable à la scène Soca.



J’aime ça : J’aime chargement…