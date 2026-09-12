JAMAÏQUE – Grange : La requête en réparations de la Jamaïque ne comprend pas de demande monétaire Par Joanne Clark

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La ministre de la Culture de la Jamaïque, Olivia Grange, a cherché à clarifier ce qu’elle a décrit comme une désinformation concernant la demande de réparations historique du pays au roi Charles III, confirmant que le document avait été officiellement déposé par les voies requises lundi.

Grange a abordé la question mercredi lors d’une réunion avec des membres de la diaspora jamaïcaine au Musée national de la Windrush au Royaume-Uni, deux jours après que la pétition ait été soumise.

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« Je vous informe aujourd’hui que notre pétition a été déposée sans encombre et avec succès lundi », a déclaré M. Grange.

La pétition demande au roi de soumettre trois questions juridiques clés concernant l’esclavage et les réparations à la commission judiciaire du Conseil privé pour décision.

Parmi eux, il y a la question de savoir si l’esclavage transatlantique tel qu’il est pratiqué en Jamaïque a jamais été légal selon le droit anglais ou s’il violait les principes fondamentaux du droit coutumier et des lois adoptées par le Parlement de Westminster.

La pétition vise également à déterminer si le transport forcé et l’esclavage d’Africains ont enfreint les obligations juridiques internationales, y compris les interdictions contre l’esclavage, la torture, la discrimination raciale et les crimes contre l’humanité.

Une troisième question est de savoir si le Royaume-Uni a l’obligation légale d’offrir un recours réparateur aux Jamaïcains en tant que descendants de personnes asservies et en tant que société qui continue à subir les effets de l’esclavage.

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Grange a souligné que la pétition a été déposée auprès du roi malgré les critiques selon lesquelles elle n’avait pas personnellement remis le document au monarque.

« Le gouvernement, agissant par l’intermédiaire du gouverneur général, a été en contact avec le palais sur le dépôt de la pétition », a-t-elle dit. « Le Palais nous a donné des conseils sur la façon de déposer la requête. Nous avons suivi le processus. »

Elle a dit que le processus prescrit n’exigeait pas que la pétition soit présentée physiquement au roi Charles.

Selon Grange, la délégation jamaïcaine a demandé une visite de courtoisie au monarque pour coïncider avec le dépôt, mais Buckingham Palace a indiqué que le roi serait à Balmoral.

Le gouvernement a également travaillé avec les membres de la diaspora jamaïcaine, y compris la génération Windrush et leurs descendants, pour organiser des activités au Royaume-Uni visant à sensibiliser à la campagne de justice réparatrice de la Jamaïque.

Grange a déclaré que la pétition avait été délibérément déposée à l’occasion de la commémoration du 245e anniversaire du massacre de Zong. Un événement commémoratif majeur a eu lieu dimanche à l’église baptiste de New Park Road à Londres.

Le massacre de 1781 a impliqué le meurtre de plus de 130 esclaves africains qui ont été jetés par-dessus bord du navire négrier britannique Zong lors de son voyage en Jamaïque.

Grange a déclaré que le moment choisi était destiné à souligner les atrocités historiques au centre de la lutte de la Jamaïque pour une justice réparatrice et leur impact continu sur les descendants d’Africains asservis.

Elle a également précisé que, contrairement à certains rapports et commentaires en ligne, la requête de la Jamaïque ne spécifie pas une réclamation monétaire.

Toutefois, elle a soutenu qu’il devait exister une réparation appropriée pour les effets de l’esclavage mobilier.

« Il ne suffit pas de regretter les souffrances que l’esclavage a infligées à nos ancêtres et dire construisons un nouvel avenir », a déclaré Grange.

« On nous a appris que lorsque vous faites quelque chose de mal, vous devez en assumer la responsabilité, vous excuser et essayer de réparer les choses. C’est vraiment l’essence de la justice réparatrice. »

La pétition représente une étape importante dans la campagne de longue date de la Jamaïque pour obtenir des réparations de la part de la Grande-Bretagne sur l’esclavage et le colonialisme, le gouvernement cherchant à clarifier juridiquement si le Royaume-Uni pourrait en fin de compte supporter une obligation d’accorder réparation.

Grange a fait appel aux Jamaïcains dans son pays et à travers la diaspora pour soutenir l’effort.

« Si nous faisons face à cela ensemble, il ne peut y avoir de frein pour nous », a-t-elle déclaré.