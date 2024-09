Journée du Logement en Martinique : Rendez-vous incontournable à ne pas manquer !

La Préfecture organise la 2e édition de la Journée du Logement en Martinique, un événement phare qui se tiendra le mercredi 25 septembre 2024 au Palais des Congrès de Madiana. Suite au succès de la première édition en 2023, cette rencontre gratuite est l’occasion pour les Martiniquais de s’informer sur les enjeux du logement et d’accéder à des dispositifs d’aide dédiés.

Cette année, plus de 30 organismes spécialisés, tels que l’ODE, Action Logement, l’ADEME, EDF, et bien d’autres, seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Les sujets abordés incluront la réhabilitation, la rénovation énergétique, le logement social, l’assainissement et l’indivision, entre autres. L’objectif principal est d’informer le public sur les aides disponibles et de fournir des réponses concrètes à leurs préoccupations liées au logement​.

Des espaces d’échange pour un dialogue enrichi

Pour cette 2e édition, les organisateurs ont prévu un espace plus vaste et plus confortable, afin de faciliter les échanges entre les exposants et les visiteurs. Des zones spécifiques seront aménagées pour que les professionnels du secteur puissent répondre aux besoins individuels des Martiniquais et offrir des conseils personnalisés. Ce cadre a été pensé pour maximiser la qualité des interactions et rendre l’information plus accessible.

Des conférences et ateliers sur les problématiques actuelles

La Journée du Logement proposera également une série de conférences et d’ateliers pratiques. Parmi les thèmes phares de cette édition : l’adaptation des logements au vieillissement, avec la mise en avant du nouveau dispositif “Ma Prime Adapt”, et la question de l’indivision, une problématique récurrente en Martinique. Des notaires seront présents pour offrir des conseils sur ce sujet délicat​

Une inscription en ligne recommandée

Afin de garantir une expérience optimale aux visiteurs, il est recommandé de s’inscrire en ligne sur le site officiel de l’événement. Cette inscription permettra de préciser les thématiques d’intérêt et de faciliter l’organisation de la journée. Le site de la Journée du Logement propose également des informations pratiques et le programme détaillé de l’événement.

Une opportunité incontournable

La Journée du Logement en Martinique est un rendez-vous essentiel pour quiconque souhaite s’informer sur les défis et solutions liés à l’habitat dans la région. Que vous soyez locataire ou propriétaire, cette journée vous permettra de rencontrer des experts, de mieux comprendre les dispositifs d’aide disponibles, et de trouver des solutions adaptées à vos besoins

Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le site https://www.journeedulogement-martinique.fr

J’aime ça : J’aime chargement…