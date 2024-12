Julien Alfred signe un partenariat avec Cas En Bas Estate

Par Quinn St. Juste

La star lucienne de sprint Julien Alfred continue de faire croître son profil commercial, avec sa dernière collaboration avec le Cas en Bas Beach Resort. Ce complexe, faisant partie de la collection Destination by Hyatt, doit ouvrir officiellement dans les mois à venir. Cet établissement cosmopolite offrira à Alfred et aux autres résidents des équipements hyper-personnalisés et des expériences culinaires dynamiques.

Selon un communiqué de Wellington Estates, le promoteur du complexe, la jeune femme de 23 ans, originaire de Ciceron, deviendra Ambassadrice de l’hôtel à partir de 2026. Dans le cadre de ce partenariat, Alfred a également acquis un appartement dans ce complexe de luxe.

Le Cas en Bas Beach Resort comprendra 90 studios modernes, ainsi que des suites d’une et deux chambres. Chaque résidence sera entièrement meublée, avec des espaces de vie ouverts, des balcons privés ou des terrasses de jardin, des kitchenettes, ainsi qu’un service complet de conciergerie et de ménage.

Contribution philanthropique

Les rapports indiquent qu’une partie des revenus locatifs générés par l’appartement d’Alfred sera reversée à sa fondation, qui soutient les jeunes défavorisés confrontés à des difficultés financières similaires à celles qu’elle a surmontées.

« Je suis ravie de disposer de cette base exceptionnelle où je pourrai me détendre et passer du temps de qualité avec mes amis et ma famille lorsque je serai de retour chez moi, » a déclaré Alfred dans un communiqué officiel. « Cet investissement soutient non seulement mon avenir, mais me permet également de profiter de tout ce que la magnifique île de Sainte-Lucie a à offrir. »

Soutien de Wellington Estates

Inspiré par l’engagement d’Alfred envers le développement des jeunes de son pays natal, Edward Wellington, fondateur de Wellington Estates, s’est engagé à égaler les contributions d’Alfred à sa fondation.

« C’est un véritable honneur d’accueillir Mlle Alfred dans mon complexe. Elle est une source d’inspiration pour tous et une preuve vivante qu’avec du travail acharné, de la discipline et de la détermination, on peut atteindre ses objectifs. Je félicite Mlle Alfred pour tout ce qu’elle redonne à sa nation et je suis honoré de soutenir sa fondation. »

Une carrière et un engagement en plein essor

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l’ascension de Julien Alfred, qui avait déjà été nommée Ambassadrice du Tourisme de Sainte-Lucie plus tôt cette année. Sa notoriété croissante sur la scène internationale contribue non seulement à son développement personnel et professionnel, mais également à l’avancement de sa communauté et de son pays.

