Kamala Harris choisit le gouverneur du Minnesota comme colistier

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a été choisi par la vice-présidente Kamala Harris comme colistier à la vice-présidence. Cette décision permet à l’ancien enseignant et vétéran de la Garde nationale de l’armée de rejoindre le ticket démocrate et d’aider à diriger les efforts du parti pour vaincre Donald Trump. M. Walz a été choisi parmi une liste restreinte de candidats comprenant le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro et le sénateur de l’Arizona Mark Kelly, à l’issue d’un processus accéléré de recherche de candidats à la vice-présidence.

Le vice-président Harris s’est entretenu en personne avec M. Walz, M. Shapiro et M. Kelly dimanche. Enseignant dans un lycée, entraîneur de football et membre de la Garde nationale de l’armée ayant atteint le grade de sergent-major de commandement, M. Walz apporte plus d’une décennie d’expérience au Congrès.

Ayant réussi à se présenter au poste de gouverneur en 2018 avec une marge de victoire significative, Walz a fait ses preuves en tant que gouverneur collaborant à la fois avec les démocrates et les républicains. Cela, ainsi que son lien avec le Minnesota rural, aurait fait de lui un choix convaincant pour le vice-président Harris, et le Parti démocrate est optimiste quant au fait que cette combinaison plaira à un large éventail d’électeurs dans la région.

