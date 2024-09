Kamala Harris pourrait être la première candidate démocrate à la présidence à gagner des personnes âgées depuis Al Gore

CNN

Analyse de Harry Enten,

Nous avons beaucoup entendu parler des groupes d’électeurs avec lesquels Kamala Harris semble avoir des difficultés – ou du moins ne pas faire aussi bien que Joe Biden il y a quatre ans. Pourtant, le vice-président a un petit avantage national sur Donald Trump. Comment est-ce possible ?

Il s’avère que Mme Harris s’en sort particulièrement bien pour une démocrate parmi les groupes auprès desquels les récents candidats à la présidence de son parti n’ont pas obtenu de bons résultats.

L’un de ces groupes est celui des personnes âgées. Mme Harris pourrait être la première démocrate à convaincre les électeurs âgés de 65 ans et plus depuis Al Gore en 2000.

Les récents sondages nationaux en témoignent. Le sondage CNN/SSRS publié cette semaine montre que Mme Harris devance l’ancien président de 50 % à 46 % chez les personnes âgées. Notre enquête n’est pas un cas isolé. La moyenne des sondages donne une avance de 3 points à Harris sur Trump parmi les personnes âgées.

Il s’agit d’un revirement marqué par rapport à la période précédant l’abandon de la course par M. Biden en juillet et par rapport aux estimations finales pour 2020. La moyenne des sondages du début de l’année et les résultats post-électoraux de 2020 donnaient une avance de 4 points à Trump sur Biden parmi les électeurs âgés de 65 ans et plus.

Le fait que Mme Harris obtienne de meilleurs résultats auprès des personnes âgées que les autres démocrates qui l’ont précédée n’est pas la plus grande surprise. En 2020, M. Biden a obtenu de bien meilleurs résultats auprès des électeurs plus âgés que Barack Obama en 2012, malgré une performance nationale similaire auprès de l’ensemble des électeurs.

Néanmoins, toute percée auprès des personnes âgées viendrait à point nommé pour Mme Harris, qui éprouve quelques difficultés – pour une démocrate – auprès des jeunes électeurs dans la moyenne des sondages nationaux.

Bien qu’aucune campagne ne veuille perdre des électeurs, l’échange d’électeurs jeunes contre des électeurs plus âgés est potentiellement une bonne chose pour Harris. Il y a plus de personnes âgées que d’adultes de moins de 30 ans en Amérique.

En outre, les Américains plus âgés sont plus nombreux à s’inscrire sur les listes électorales et à voter. Selon un récent sondage du New York Times/Siena College, les personnes âgées représentent environ 29 % de l’électorat, contre seulement 13 % pour les électeurs de moins de 30 ans.

Bien que les chiffres exacts diffèrent selon les États, l’idée générale selon laquelle les électeurs plus âgés représentent une part beaucoup plus importante de l’électorat que les jeunes se vérifie également dans les États en transition.

Et le pouvoir du bloc des électeurs plus âgés par rapport à celui des plus jeunes ne fait que croître. En 1980, par exemple, 22 % de l’électorat avait moins de 30 ans. Seuls 17 % étaient des personnes âgées, selon les estimations du Bureau du recensement des États-Unis. En 2000, les seniors représentaient une part plus importante (20 %) que les moins de 30 ans.

Bien sûr, il est possible que les sondages préélectoraux ne soient pas exacts. Il y a quatre ans, certains signes indiquaient que les électeurs plus âgés devenaient plus démocrates. Trump les a remportés, bien qu’avec une marge plus faible que celle à laquelle on aurait pu s’attendre compte tenu de la marge de vote nationale.

Les sondages d’il y a quatre ans suggéraient toutefois que Biden faisait mieux que la moyenne des démocrates parmi les jeunes électeurs, ce qui est très différent d’aujourd’hui. Mais il s’est avéré que les sondages ont surestimé la position de Biden parmi la plupart des groupes d’électeurs.

Il est intéressant de noter que cette dépolarisation potentielle de l’âge entre les segments les plus âgés et les plus jeunes de l’électorat survient alors que nous assistons également à une dépolarisation raciale. Trump obtient de bons résultats pour un républicain parmi les électeurs noirs et hispaniques, tout comme Harris fait mieux que Biden parmi les électeurs blancs.

Si je mentionne la dépolarisation raciale, c’est parce que le calcul est similaire pour Harris. Comme pour les données démographiques liées à l’âge, elle perd du soutien parmi les groupes d’électeurs qui représentent une part plus faible de l’électorat (les électeurs noirs et hispaniques) et semble en gagner auprès d’un groupe plus important (les électeurs blancs).

Ce compromis fonctionne actuellement assez bien pour Harris dans les sondages. La question est de savoir s’il continuera à fonctionner pour elle ou si la percée de Trump parmi les jeunes électeurs, les Noirs et les Hispaniques écrasera les gains que Harris a réalisés auprès des électeurs blancs et plus âgés.

Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances que l’électorat soit moins divisé qu’à l’accoutumée entre certains groupes démographiques clés.

