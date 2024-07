Kamala Harris : Un soutien historique des femmes noires pour sa campagne présidentielle

La Vice-Présidente Kamala Harris a officiellement annoncé sa candidature à la présidence, soutenue par le Président Joe Biden et un appui record des femmes noires. Ce tournant historique pourrait faire de Harris la première femme noire et la première femme asiatique-américaine à mener une grande campagne politique aux États-Unis.

Madame Harris a exprimé son honneur de recevoir le soutien du Président Biden, déclarant : « Mon intention est de gagner cette nomination. Je ferai tout mon possible pour unir le Parti Démocrate et notre nation afin de vaincre Donald Trump et son projet extrémiste 2025. » Cette déclaration intervient après que Biden a annoncé qu’il se retirait de la course à la réélection suite à une performance décevante lors d’un débat qui a soulevé des doutes sur sa capacité à gouverner pendant quatre années supplémentaires.

La réaction des femmes noires a été phénoménale : plus de 44 000 d’entre elles se sont réunies via Zoom pour soutenir la campagne de Harris, recueillant 1,5 million de dollars en seulement trois heures. En une journée, la campagne a levé 50 millions de dollars grâce à des dons populaires, établissant un record.

Malgré ce soutien massif, la route de Harris vers la nomination n’est pas encore assurée. La sélection du candidat démocrate pour l’élection présidentielle dépendra des délégués lors de la convention nationale du parti. Certains membres du Parti Démocrate ont appelé à un processus de nomination ouvert, créant une incertitude quant à l’issue finale.

Le Président du Comité National Démocrate, Jaime Harrison, a affirmé que le parti entreprendrait un processus transparent pour avancer de manière unie avec un candidat capable de battre Donald Trump en novembre.

Entre-temps, la campagne Biden-Harris a formellement renommé son comité principal en “Harris for President”, signalant un changement officiel et historique pour la Vice-Présidente.

