La Babonneau se dote d’une station d’épuration solaire

La Water and Sewerage Company Inc. (WASCO) est fière d’annoncer la mise en service d’une installation de traitement de l’eau solaire de pointe à Des Barras, Babonneau.

Le gouvernement de Sainte-Lucie s’est associé à WASCO et, par l’intermédiaire du Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) et de la Commission de l’OECO, a accédé avec succès au financement mis à disposition par l’Union européenne (UE) afin de fournir les ressources nécessaires pour faciliter notre préparation et notre résilience face au changement climatique.

Soulignant la mission de WASCO d’améliorer l’infrastructure de l’eau à travers l’île, en particulier dans les zones rurales qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique, l’usine nouvellement modernisée comprend un module compact de traitement de l’eau qui utilise l’énergie solaire.

L’installation vise à améliorer le processus de traitement et la capacité de stockage à Des Barras, réduisant ainsi la fréquence des interruptions de l’approvisionnement en eau dues aux fortes pluies et à une turbidité élevée, ainsi qu’aux conditions de sécheresse.

En adoptant les énergies renouvelables et les technologies de pointe, WASCO s’engage à fournir une eau propre et fiable à tous, tout en réduisant les coûts d’exploitation et en minimisant l’empreinte carbone de l’entreprise.

Lors de la cérémonie officielle de remise des clés qui s’est tenue le 20 septembre 2024, Zilta George-Leslie, PDG de WASCO, a souligné l’engagement de l’entreprise à fournir une eau sûre et fiable tout en luttant contre les effets du changement climatique.

“Cette usine modernisée, alimentée par des énergies renouvelables, fournira de l’eau potable à plus de 300 habitants de Des Barras. Non seulement elle améliore la sécurité de l’eau, mais elle s’aligne également sur les objectifs de résilience climatique de Sainte-Lucie”, a déclaré Mme George-Leslie.

Des représentants du gouvernement de Sainte-Lucie, de l’UE, de la CCCCC et de la Commission de l’OECO ont assisté à la cérémonie, marquant le transfert officiel de la gestion de l’installation à WASCO.

L’usine sert de modèle pour de futurs projets sur l’île et dans l’ensemble des Caraïbes, renforçant ainsi la volonté du pays d’assurer la durabilité de l’environnement.

SOURCE : Water and Sewerage Company Inc.

