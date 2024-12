La Banque Centrale Européenne a abaissé ses taux directeurs.

Baisse des taux d’intérêt : La BCE a abaissé ses taux directeurs de 0,25 point lors de la réunion du 12 décembre 2024. Cette décision marque une continuation de l’assouplissement monétaire amorcé en juin, après une période de politique restrictive destinée à combattre l’inflation. La BCE estime que le processus de désinflation est en bonne voie, mais souligne une croissance économique plus lente que prévu, selon les projections actualisées de l’Eurosystème. On a pu noter un changements dans la communication : La mention de taux « restrictifs aussi longtemps que nécessaire » a été retirée du communiqué, reflétant une approche moins rigide face à l’objectif d’inflation. L’impact économique attendu : Cette décision pourrait alléger les taux d’emprunt français, tendus par des incertitudes politiques et budgétaires, et offrir un soutien aux ménages et entreprises. Cependant, l’effet des baisses de taux est retardé par un délai de transmission difficile à évaluer.

