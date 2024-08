La Banque de développement des Caraïbes rejoint la Facilité mondiale pour les infrastructures afin d’accroître les investissements du secteur privé.

Dominica News Online –

La Banque de développement des Caraïbes (CDB) a forgé une nouvelle collaboration avec six institutions financières internationales (IFI) et des entités du secteur privé pour améliorer la mobilisation des investissements privés dans la région.

Alors que les besoins en financement du développement augmentent et que les financements publics sont de plus en plus sollicités, les gouvernements et les institutions financières des Caraïbes cherchent de nouveaux moyens de générer des revenus et des méthodes innovantes pour soutenir leurs efforts de développement.

En s’associant à la Global Infrastructure Facility (GIF) en tant que partenaire technique, la CDB fait partie d’une initiative internationale qui rassemble les gouvernements, les IFI et les acteurs privés afin de faciliter le développement des infrastructures dans les marchés émergents et les économies en développement en encourageant l’investissement privé.

En tant que partenaire technique, la CDB est chargée d’identifier et d’exécuter des projets en collaboration avec ses pays membres. Therese Turner-Jones, vice-présidente par intérim des opérations à la CDB, a tenu des propos positifs sur cette collaboration, déclarant qu’elle permettra à la Banque de tirer parti des ressources du GIF pour faire avancer les priorités de développement de la région et améliorer sa prestation de services aux clients.

“La Banque se réjouit de pouvoir accéder aux ressources du GIF. Une meilleure mise en œuvre signifie un développement accru”, a déclaré Mme Turner-Jones.

Cette alliance stratégique vise à promouvoir des projets d’infrastructure durables et de grande qualité qui attirent les investissements privés. En s’associant à des acteurs clés tels que la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, la Société financière internationale, la Banque islamique de développement, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et la Banque mondiale, la CDB cherche à renforcer ses capacités de financement et de mise en œuvre dans dix-neuf pays des Caraïbes, ce qui, en fin de compte, se traduira par une amélioration des résultats en matière de développement.

Astrid Manroth, directrice du GIF, a exprimé de grands espoirs en déclarant : “Le GIF accueille la CDB en tant que 11e partenaire technique des BMD et se réjouit de notre collaboration stratégique… en vue d’accroître les investissements privés dans le contexte spécifique de la région des Caraïbes, y compris les États insulaires.”

J’aime ça : J’aime chargement…