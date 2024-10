La Banque Nationale de la Dominique (NBD) a contribué à hauteur de 250 000 dollars à l’organisation du World Creole Music Festival (WCMF) de 2024.

Dominica News Online –

Kareem Bertrand

La Banque Nationale de la Dominique (NBD) a contribué à hauteur de 250 000 dollars en espèces et en nature à l’organisation du World Creole Music Festival (WCMF) de 2024.

C’est ce qu’a déclaré Kareem Bertrand, directeur des ressources humaines et de la gestion des talents à la Banque nationale de la Dominique (NBD), lors d’une conférence de presse tenue jeudi.

“C’est un honneur pour la NBD d’être à nouveau choisie comme première banque sponsor du World Creole Music Festival (WCMF)”, a-t-il déclaré. “Notre contribution de deux cent cinquante mille dollars, soit un quart de million si vous faites vos calculs mentaux, en espèces et en nature, reflète nos contributions et notre engagement permanent à soutenir non seulement ce festival emblématique, mais aussi les traditions culturelles dynamiques qui définissent notre identité en tant que peuple”.

Selon lui, la NBD est non seulement le premier sponsor du WCMF, mais aussi le premier fournisseur de services bancaires du festival.

“Nos machines portables de point de vente disponibles pendant le festival rendront les transactions rapides et faciles pour les vendeurs et les clients, garantissant ainsi une meilleure expérience du festival pour tout le monde”, a déclaré M. Bertrand. “Cela profitera non seulement aux vendeurs, mais aussi aux clients qui pourront bénéficier d’un service plus rapide tout en profitant de la commodité des paiements sans numéraire.

En outre, il a déclaré que la NBD est fière de parrainer le WCMF pour la troisième année consécutive, “et nous nous réjouissons de poursuivre ce précieux partenariat dans les années à venir”.

M. Bertrand a ajouté que la NBD continue de jouer son rôle d’entreprise citoyenne, non seulement en parrainant le WCMF, mais aussi l’Association des personnes handicapées de la Dominique et la Société du cancer de la Dominique, le championnat de football des écoles primaires du ministère des Sports de la NBD et le concours Math Power du ministère de l’Éducation de la NBD.

Ces initiatives, a-t-il déclaré, “sont également nos contributions à la fondation du secteur privé pour la santé”.

M. Bertrand encourage tout le monde à participer aux festivités créoles, que ce soit par la musique, la nourriture ou la danse.

“Ces activités nous permettent de célébrer le riche héritage qui rend la Dominique si spéciale”, a-t-il fait remarquer. “Embrassons l’esprit créole et immergeons-nous dans tout ce que ce festival a à offrir.

