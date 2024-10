La Barbade et Trinidad sont maintenant à portée d’avion

La Société aéroport Martinique Aimé-Césaire s’apprête à accueillir une nouvelle compagnie offrant deux nouvelles dessertes : Trinidad et la Barbade.

Avec ces deux nouvelles liaisons, la Martinique s’inscrit et s’intègre encore un peu plus dans la Caraïbe. Les vols seront opérés par Caribbean Airlines.

Nathalie Sébastien, présidente du directoire de la SAMAC se réjouit de l’ouverture très prochaine de ces deux dessertes. “L’arrivée de Caribbean Airlines dans le ciel martiniquais est une avancée significative pour notre île et sa connectivité dans le bassin caribéen. La SAMAC se réjouit de compter parmi les destinations du réseau de Caribbean Airlines Ltd et de la confiance témoignée par cet opérateur historique dans la région. »

L’arrivée de la compagnie pour ces deux nouvelles destinations revêt une véritable opportunité pour la Martinique. : « Avec une nouvelle liaison vers Trinidad et une autre vers la Barbade, l’offre de dessertes au départ de la Martinique s’enrichit et permettra de renforcer les échanges culturels et économiques avec l’ensemble des îles caribéennes. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera synonyme de bénéfices mutuels pour nos populations et sommes impatients d’accueillir Caribbean Airlines sur notre plateforme », conclut la présidente du directoire.

La compagnie aérienne débutera ses rotations le 3 décembre prochain vers Trinidad et la Barbade, à raison de 4 vols hebdomadaires. Les réservations de vols sont d’ores et déjà disponibles sur www.caribbean-airlines.com.

Source : SAMAC

J’aime ça : J’aime chargement…