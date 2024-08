La CARICOM lance une initiative d’assurance agricole

St. Lucia Times

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a lancé le programme économique régional d’assurance agricole (REAP) lors d’une cérémonie qui s’est tenue vendredi en Guyane.

La CARICOM estime que cette initiative est cruciale pour l’engagement pris par les chefs de gouvernement de réduire de 25 % la facture des importations alimentaires de la région d’ici à 2025.

Dans un discours prononcé lors du lancement, le sous-secrétaire général de la CARICOM chargé de l’intégration économique, de l’innovation et du développement, Joseph Cox, a souligné le rôle vital de l’assurance agricole dans les États membres pour se protéger contre les effets “imprévisibles et dévastateurs” du changement climatique sur le secteur.

M. Cox a fait remarquer que les États membres de la CARICOM font partie des petits États insulaires en développement (PEID) les plus vulnérables, dont les secteurs agricoles restent très exposés aux effets du changement climatique.

Il a observé que les modifications des schémas météorologiques, les précipitations plus abondantes et les saisons sèches plus rigoureuses, entre autres, continuent d’avoir des effets désastreux sur la production et la productivité du secteur agricole.

À cet égard, le haut fonctionnaire de la CARICOM a évoqué l’impact dévastateur de l’ouragan Beryl sur les Caraïbes.

“Si l’ouragan Beryl nous a appris quelque chose, c’est que nous devons mettre en place des plans de récupération et de résilience”, a déclaré M. Cox.

Il a rappelé la dévastation causée à la Dominique par l’ouragan Maria, lorsque le pays a perdu 290 % de son PIB en une nuit.

“Alors que les Caraïbes sont confrontées à des événements météorologiques plus fréquents et plus graves, l’importance de l’assurance agricole pour préserver les moyens de subsistance des agriculteurs et garantir la sécurité alimentaire des habitants de la région s’accroît considérablement”, a déclaré M. Cox lors de l’événement de la semaine dernière.

Il a expliqué qu’au-delà de l’atténuation des risques, les programmes d’assurance agricole peuvent stimuler la participation du secteur privé et les investissements transfrontaliers dans le secteur agricole.

“En réduisant les risques, ces programmes attirent les investissements, encouragent l’innovation et soutiennent la croissance du secteur”, a-t-il déclaré.

M. Cox a affirmé que le lancement du REAP démontrait l’engagement collectif des États membres de la CARICOM en faveur du développement durable et de la résilience face aux défis environnementaux.

Dans sa phase initiale, le programme inclut actuellement Sainte-Lucie, la Guyane, la Barbade, la Dominique, Saint-Kitts-et-Nevis, la Grenade et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

M. Cox a encouragé les autres États membres à se joindre à l’initiative afin d’en maximiser les avantages dans l’ensemble de la Communauté.

