La CARICOM renforce ses relations avec l’Inde

Dominica News Online – Mardi 19 novembre 2024 à 17h25

Le 20 novembre 2024, le Premier ministre de l’Inde, l’Honorable Narendra Modi, rencontrera des représentants de quatorze pays membres de la CARICOM à Georgetown, Guyana. Ce sommet représente une étape importante, étant le premier sommet autonome entre les Chefs de gouvernement de la CARICOM et l’Inde organisé dans un État membre de la CARICOM.

Le sommet vise à renforcer les relations existantes, notamment dans les domaines suivants :

• Collaboration économique

• Agriculture et sécurité alimentaire

• Santé et produits pharmaceutiques

• Science et innovation

Lors de la cérémonie d’ouverture, des discours seront prononcés par plusieurs dignitaires, notamment :

• Le président de la CARICOM et Premier ministre de la Grenade, l’Honorable Dickon Mitchell

• Le président du Guyana, S.E. Dr Mohamed Irfaan Ali

• Le Premier ministre indien, l’Honorable Narendra Modi

• La secrétaire générale de la CARICOM, Dr Carla Barnett

Historique des relations CARICOM-Inde

• 1985 : Signature d’un accord de coopération scientifique et technique. • 2003 : Mise en place d’une Commission mixte permanente pour la consultation et la coopération. • 2005 : Première réunion des ministres des Affaires étrangères de la CARICOM et de l’Inde. • 2015 : Premier sommet de la Commission mixte CARICOM-Inde, identifiant des domaines clés tels que : • L’agrobusiness, la gestion des catastrophes, les pêches et la santé.

Perspectives pour le sommet

Elizabeth Solomon, secrétaire générale adjointe des relations étrangères au secrétariat de la CARICOM, a déclaré :

« L’Inde est un acteur mondial clé. Nos États membres souhaitent approfondir leurs relations techniques avec l’Inde, renforcer leur plaidoyer pour les petits États sur la scène internationale et développer les liens interpersonnels. »

Les discussions reflètent les efforts multilatéraux conjoints dans des forums internationaux tels que les Nations Unies et le Mouvement des non-alignés.

J’aime ça : J’aime chargement…