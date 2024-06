La CCCUL tient sa 16e assemblée générale aujourd’hui

Dominica News Online –

Aylmer Irish

La Central Co-operative Credit Union Ltd (CCCUL) tiendra sa 16e assemblée générale annuelle (AGA) à la salle paroissiale de Goodwill aujourd’hui.

La réunion devrait débuter à 18 heures.

“Le conseil d’administration présentera aux membres les réalisations de la société au cours de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2023”, a déclaré le directeur général de la CCCUL, Aylmer Irish. “Parmi les faits marquants, citons l’augmentation du nombre de membres de 806, l’augmentation de l’excédent accumulé de 1,13 million de dollars, et bien sûr, ce qui intéresse beaucoup les membres, l’excédent de 1 296 453 dollars, contre 817 662 dollars pour l’année précédente, en 2022.”

Selon M. Irish, cela représente une augmentation d’un peu plus de 478 000 dollars, soit 58,57 %.

En outre, il a révélé que le portefeuille de prêts a également augmenté de 7,64 %.

“En général, nous pouvons dire que l’année 2023 a été une année réussie et nous attendons avec impatience de grandes choses en 2024”, a déclaré M. Irish.

Les membres du CCCUL sont encouragés à assister et à participer à la réunion.

La CCCUL a été enregistrée en tant que coopérative de crédit nouvellement créée le 2 juillet 2007, suite à la fusion des coopératives de crédit de St. Alphonsus et de Portsmouth. La fusion, issue de la planification stratégique et à long terme de ces deux coopératives de crédit solides, a réuni les deuxième et troisième plus grandes coopératives de crédit de l’île.

J’aime ça : J’aime chargement…