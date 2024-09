La Commission des réparations de la CARICOM appelle à une deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.

CRC/Dominica News Online

La Commission des réparations de la CARICOM (CRC) a lancé un appel fort aux Nations Unies pour qu’elles observent une deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, étant donné que la Décennie actuelle s’achève cette année. Cette annonce intervient alors que la CRC se joint à la célébration de la Journée Afrique-CARICOM, une journée consacrée à l’histoire commune et aux liens étroits de culture et d’ascendance entre l’Afrique et la Communauté des Caraïbes.

Le message de la CRC souligne l’importance du sommet inaugural des chefs de gouvernement de l’Afrique et de la CARICOM, qui s’est tenu en septembre 2021 et qui a fait du 7 septembre la journée Afrique-CARICOM. Ce sommet a également formulé une vision d’une Afrique mondiale unie, en mettant l’accent sur les relations interpersonnelles, l’augmentation des échanges commerciaux, des investissements et des voyages entre les deux régions.

L’esprit du panafricanisme continue de façonner les relations CARICOM-Afrique et les travaux de la Commission des droits de l’homme. Le plan en dix points de la Commission pour la justice réparatrice a inspiré des initiatives visant à faciliter le rétablissement des liens et la réinstallation en Afrique des personnes d’ascendance africaine issues de la diaspora historique. Ces initiatives ont également permis de sensibiliser à l’agenda de la justice réparatrice sur le continent africain, en abordant les crimes perpétrés par les colonisateurs européens lors de la traite transatlantique des esclaves, de l’esclavage mobilier et du génocide des populations indigènes dans les Caraïbes.

L’éducation est reconnue comme la pierre angulaire de l’avenir commun entre l’Afrique et les Caraïbes. La CDE encourage les échanges universitaires, les initiatives de recherche conjointes, les partenariats éducatifs et les bourses d’études dans le cadre de son plan en dix points, afin de combler le fossé des connaissances et de promouvoir une meilleure compréhension entre l’Afrique et sa diaspora. La collaboration culturelle est également une priorité, le CRC soutenant le développement d’institutions culturelles et le retour de biens culturels dans les pays et communautés d’Afrique.

La CRC célèbre la richesse et la diversité du patrimoine et des industries créatives d’Afrique et des Caraïbes, reconnaissant l’impact profond de l’expression culturelle africaine sur le patrimoine mondial. Par le biais de la Journée Afrique-CARICOM, la CDE continue de défendre la cause de la justice réparatrice, en soulignant la nécessité pour la CARICOM et l’Afrique d’agir ensemble pour faire avancer leur demande commune de réparations.

La désignation par l’Union africaine du thème 2025 “Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations” s’aligne sur l’appel à l’action du Comité des droits de l’enfant. Les réparations sont considérées comme essentielles pour restaurer la dignité des victimes et de leurs descendants, démanteler le racisme structurel et réparer les injustices et les inégalités systémiques.

L’appel de la CDE en faveur d’une deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine souligne le besoin permanent de reconnaissance et d’action au niveau mondial pour remédier aux injustices historiques et systémiques auxquelles sont confrontées les personnes d’ascendance africaine.

