La conférence commémorative E.O. Leblanc de cette année portera sur l’influence des langues kalinago, kreyol et kokoy

Les langues kalinago, kwéyòl et kokoy de la Dominique seront mises en valeur lors de la 11e conférence commémorative annuelle E.O. LeBlanc, organisée par le Global Campus Dominica de l’université des Indes occidentales (UWI) en collaboration avec la division de la culture.

Cet événement est prévu pour le jeudi 10 octobre 2024, à 19 heures, dans l’auditorium de l’UWI. Le panel de cette année comprend : M. Prosper Paris, qui discutera de “Mabricka ! L’impact des Kalinago sur la langue en Dominique et dans les Caraïbes”, M. Raymond Lawrence et Mme Ophelia Marie, présentant “Pa asé pou yo : Le développement de la langue kwéyòl en Dominique”, M. Emanuel Prince, présentant “A Fuh A Wi : Le rôle du Kokoy dans le paysage culturel de la Dominique”.

Kimone Joseph, directeur du campus mondial de l’UWI en Dominique, note : “Ces dernières années, le thème de la semaine de l’histoire de la Dominique pendant les célébrations de l’indépendance se reflète dans le thème de la conférence commémorative E.O. LeBlanc.

Cette année n’est pas différente. Nous chercherons à explorer l’influence de trois langues indigènes de la Dominique : Kalinago, Kwéyòl et Kokoy. Bien entendu, chacune de ces langues a une histoire riche et unique. Mais ce qui est le plus intéressant, c’estqu’elles se fondent, tout comme nous, pour former une expression et un patrimoine véritablement dominicains”.

La série de conférences commémoratives E.O. LeBlanc s’inscrit dans le cadre du calendrier de l’indépendance nationale, qui met l’accent sur des thèmes culturels pour honorer les contributions d’Edward Oliver Le Blanc, le premier ministre de la Dominique, qui était passionné de culture et connu pour son amour de la lecture et de la poésie.

