La Cour de cassation a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison sous bracelet électronique pour corruption et trafic d’influence

Une sanction inédite pour un ancien président.

À 69 ans, il devra organiser la mise en place de son bracelet et purger une peine accompagnée de trois ans d’inéligibilité.

Tout en annonçant sa conformité à la décision, il a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme pour contester une prétendue injustice.

L’affaire concerne un pacte de corruption en 2014 avec son avocat Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert, qui impliquait un échange de faveurs pour influencer un recours lié à l’Affaire Bettencourt.

Thierry Herzog a aussi écopé d’une interdiction professionnelle de trois ans.

Cette condamnation intervient alors que Nicolas Sarkozy est attendu en janvier pour son procès dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, et qu’un autre pourvoi dans l’affaire Bygmalion sera jugé en 2025.

Selon les experts, cette décision historique marque un progrès démocratique et un tournant pour la justice face aux dirigeants politiques.

