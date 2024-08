La Cour suprême annule une condamnation prononcée par une cour martiale dans une affaire historique

Emmanuel Joseph Mis à jour par Barbados Today

En 2019, Harewood, un vétéran militaire de 18 ans, a été traduit en cour martiale et reconnu coupable d’accusations selon lesquelles, à une date inconnue en janvier 2018, en tant qu’officier commissionné de la BDF et ayant connaissance d’une menace pour la vie du matelot ordinaire Marlon Scott, il a négligé d’informer ses supérieurs de la menace ; et qu’il a mené des opérations de collecte d’informations non autorisées, une conduite indigne d’un officier commissionné de la BDF, entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2018.

Il a été licencié de la BDF en juin 2019 après qu’un tribunal composé de cinq membres l’a reconnu coupable des deux chefs d’accusation.

Dans le cadre du premier appel d’une condamnation prononcée par une cour martiale militaire conduite par la BDF dans cette juridiction, Harewood, par l’intermédiaire de son avocat, a poursuivi ses anciens employeurs devant un panel de trois membres composé du juge en chef Sir Patterson Cheltenham KC, et des juges d’appel Margaret Reifer et Francis Belle.

Il a fait valoir que les conclusions de la cour martiale étaient “déraisonnables” et “non étayées” par les preuves présentées dans l’affaire.

En rendant sa décision lors d’une séance virtuelle de la Cour, la juge Reifer a estimé qu'”il n’y avait aucune preuve de la source de la charge exercée sur l’appelant”.

La juge a expliqué qu’il “peut y avoir eu des circonstances” qui ont déclenché une enquête qui a abouti à la discipline de l’appelant, “mais il n’y a pas eu d’infraction à charge” en vertu de l’article 75 de la loi sur la défense sur la base de la preuve présentée par l’accusation.

“Bien que nous puissions généralement et objectivement convenir qu’il est probablement contraire au maintien du bon ordre et de la discipline parmi les membres de l’armée que des personnes mènent des opérations de collecte d’informations non autorisées, il doit y avoir un cadre, formel ou informel, ou une politique ou un règlement militaire ou de la Force de défense de la Barbade, connu des officiers et des autres gradés, établissant ou définissant ce qui constitue des opérations de collecte d’informations non autorisées.

“Il doit y avoir une certaine certitude juridique qui informe un citoyen ou, dans ce cas, un soldat, de ce qui est interdit afin qu’il puisse réguler sa conduite”, a déclaré le juge Reifer.

Le juge de la Cour d’appel a ajouté qu’il était également nécessaire de disposer de lignes directrices claires en matière de signalement.

“L’accusation n’a pas réussi à montrer, sans équivoque, auprès de qui le requérant, en tant qu’officier des garde-côtes de la Barbade, aurait dû demander l’autorisation et à qui il aurait dû communiquer les résultats de ses prétendues opérations de collecte d’informations s’il était établi qu’il s’agissait, en fait, de la conduite à laquelle il s’était livré … . Il n’existe aucune preuve incontestable de l’existence d’une procédure opérationnelle standard, formelle ou informelle, à cet égard”, a-t-elle déclaré.

“Tout en acceptant la compétence inhérente de la Force de défense de la Barbade pour exercer un contrôle disciplinaire sur ses membres, cela ne se traduit pas automatiquement par l’attribution d’une portée illimitée à l’article 75 [de la loi sur la défense] pour la création d’infractions pénales sans procédure régulière. En d’autres termes, l’accusation ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve de l’existence expresse ou implicite des infractions reprochées”.

Le juge Reifer a ajouté que la Cour étant parvenue à cette conclusion, “il n’est pas nécessaire pour nous d’examiner les motifs d’appel invoqués […] concernant l’insuffisance des preuves à l’appui des deux chefs d’accusation et le caractère excessif ou disproportionné de la peine”.

“Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la décision de la cour martiale doit être annulée et c’est ce qu’elle ordonne”, a déclaré le juge de la Cour d’appel.

La saisine de le Cour Suprême.

Cette affaire historique dans la justice militaire des Caraïbes a attiré l’attention sur l’équilibre délicat entre le maintien de la discipline militaire et la garantie d’une procédure régulière pour les militaires, alors que la Cour de justice des Caraïbes (CCJ) a annulé vendredi la condamnation par une cour martiale d’un garde-côte.

La CCJ a rejeté un appel de la Force de défense de la Barbade (BDF) visant à confirmer une condamnation par une cour martiale contre l’ancien officier commissionné des garde-côtes, David Anthony Harewood.

Dans une décision unanime, la CCJ a confirmé une décision antérieure de la Cour d’appel d’annuler la condamnation de Harewood pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline militaire.

L’affaire est née d’une enquête menée en 2018 sur des activités criminelles présumées au sein de la division de la Garde côtière de la BDF. Harewood a été inculpé en mai 2019 en vertu de l’article 75 de la loi sur la défense , qui stipule : « Toute personne qui, étant soumise au droit militaire en vertu de la présente loi, fait ou omet de faire un acte ou une chose qui est préjudiciable au bon ordre et à la discipline militaire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par une cour martiale, d’une peine d’emprisonnement de 2 ans ou de toute peine inférieure prévue par la présente loi. »

Alors que la cour martiale avait initialement reconnu Harewood coupable de deux chefs d’accusation en juin 2019, la Cour d’appel de la Barbade a ensuite annulé les condamnations, invoquant des inquiétudes quant à la base juridique des accusations.

En rejetant l’appel du BDF, la CCJ a examiné si l’article 75 de la loi était conforme aux normes constitutionnelles de sécurité juridique et de procédure régulière. Le juge Peter Jamadar, qui a rendu les motifs de la cour, a déclaré : « Le libellé de l’article 75 est exprimé avec suffisamment de clarté pour permettre une évaluation objective et une autorégulation. »

Il a ajouté : « Les directives militaires internationales contiennent des exemples de ce qui peut constituer une infraction relevant de cet article. En outre, le caractère ouvert de l’infraction est reconnu par les universitaires et son utilité dans un contexte militaire est acceptée. »

Mais la CCJ a estimé que l’accusation spécifique portée contre Harewood manquait de détails. Le juge Jamadar a statué : « Dans le cas présent, les détails de l’accusation numéro quatre manquaient de précision. Dans une accusation au titre de l’article 75, les exigences constitutionnelles de procédure régulière, de protection de la loi et d’équité fondamentale doivent être satisfaites dans l’énoncé des détails de l’infraction, compte tenu de la formulation large et générale de l’infraction statutaire. »

Le président de la CCJ, le juge Adrian Saunders, a souligné dans une opinion concordante la nature unique de la justice militaire : « La Constitution de la Barbade reconnaît, même implicitement, le caractère unique des cours martiales et les procédures et règles spécialisées qui en résultent pour la poursuite des militaires pour des transgressions commises dans l’exercice de leurs fonctions. »

Il a ajouté : « L’armée exige l’application de la discipline la plus stricte. Les cours martiales sont spécifiquement conçues pour garantir que les manquements à la discipline militaire et aux exigences particulières de la vie et du service militaires soient traités de manière appropriée, non pas par des magistrats ou des juges civils, mais par le personnel militaire. »

Néanmoins, le juge Saunders a souligné que les protections constitutionnelles s’appliquent toujours : « Les cours martiales ne sont pas exemptées de l’obligation de respecter les valeurs constitutionnelles fondamentales. »

En ce qui concerne l’accusation spécifique portée contre Harewood, le juge Saunders a statué : « L’appel ne pouvait être accueilli car l’accusation, telle que portée, manquait de précision et de détails nécessaires pour permettre à l’accusé de se défendre correctement. Ce défaut mettait en cause le droit constitutionnel de l’accusé à la protection de la loi. Lorsqu’une personne est accusée, elle doit être informée précisément de ce dont elle est accusée, y compris de l’heure, du lieu et de la manière dont l’infraction présumée a été commise. »

Tout en confirmant le rejet de la condamnation, les juges de la Cour suprême ont divergé de la décision de la Cour d’appel en estimant que l’article 75 lui-même n’était pas inconstitutionnel. Le juge Saunders a déclaré : « L’article 75 n’est ni vague ni inconstitutionnel. À condition qu’elles soient suffisamment détaillées, les accusations portées en vertu de l’article 75 peuvent être portées et sont souvent propices au maintien de la discipline, de la cohésion de l’unité et de l’efficacité opérationnelle globale. »

Cette décision marque la fin d’un processus judiciaire qui a débuté par une enquête en octobre 2018. La CCJ n’a rendu aucune ordonnance concernant les dépens.

Le juge Saunders a souligné l’importance d’accusations claires et spécifiques : « Des accusations bien circonscrites guident également le tribunal dans la présentation et l’évaluation des preuves, ce qui permet à tous de se concentrer plus facilement sur les faits pertinents et de déterminer si la conduite alléguée correspond aux éléments de l’infraction reprochée. »

La décision de la CCJ souligne la nature unique du droit militaire au sein du système juridique plus large. Le juge Jamadar a noté : « L’objectif de cet article de la loi était de maintenir une force armée disciplinée. Des dispositions similaires existent dans de nombreuses juridictions et ont été interprétées et appliquées sans compromettre les droits des officiers militaires. »

Mais la Cour a clairement indiqué que cette singularité ne dispense pas la justice militaire des normes constitutionnelles. Le juge Saunders a déclaré : « En les excluant du champ de compétence des tribunaux pénaux ordinaires, la Constitution reconnaît que les cours martiales sont les mieux équipées pour remplir ce rôle. Cependant, les cours martiales ne sont pas exemptées de l’obligation de respecter les valeurs constitutionnelles fondamentales. »

Le commodore Errington Shurland est apparu en tant qu’Amicus Curiae (ami de la cour), apportant son expertise en matière de droit et de pratique militaires.

Pour Harewood, cette décision marque la fin d’une longue bataille juridique. Son avocat, Vincent D Watson, a fait valoir avec succès que les accusations manquaient de précision pour permettre une défense adéquate.

La BDF, représentée par Leslie F Haynes avant qu’il ne devienne juge en chef de la Barbade, Noah M Haynes et Kashawn K Woods, avait cherché à confirmer la condamnation de la cour martiale, arguant de la nécessité de larges pouvoirs disciplinaires dans le contexte militaire.

Si la décision de la CCJ confirme l’annulation de la condamnation de Harewood, elle fournit également des orientations pour les poursuites militaires futures. Le juge Saunders a noté : « Les militaires, hommes et femmes, devraient facilement comprendre quel comportement pourrait perturber le bon fonctionnement ou le moral des forces armées. L’accusation doit convaincre la cour martiale que l’accusé devait savoir ou avoir des motifs raisonnables de croire que le comportement en question était préjudiciable au bon ordre au moment où il a été adopté. »

Cette affaire souligne le défi permanent que représente l’équilibre entre la discipline militaire et les droits individuels. Comme l’a conclu le juge Jamadar : « Les exigences constitutionnelles de procédure régulière, de protection de la loi et d’équité fondamentale doivent être respectées dans l’énoncé des détails de l’infraction, compte tenu de la formulation large et générale de l’infraction prévue par la loi. »

Cette décision historique souligne la nécessité de porter des accusations claires et spécifiques, même dans le contexte particulier de la discipline militaire.

