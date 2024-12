La CTM engagée pour un accompagnement responsable et solidaire de ses satellites

Matinik, 18 désanm 2024

Fortement attachée au développement culturel, éducatif, économique, social et artistique de la Martinique, la Collectivité Territoriale de Martinique réaffirme sa volonté d’accompagner l’ensemble de ses 19 satellites dans la réalisation de leurs missions, aussi bien en termes de soutien financier qu’en matière d’ingénierie et de recherche de co-financements.

En 2025, l’élaboration du budget primitif, qui sera débattu par l’Assemblée de Martinique le 19 décembre, a été impacté par un contexte budgétaire particulièrement contraint marqué par :

· Une forte incertitude sur les recettes financières aggravée par la situation politique tendu au niveau national

· Une baisse des recettes liée à la diminution des dotations de l’État

· Un plan d’économie de 100 millions d’euros imposé aux collectivités territoriales

Face à ces diminutions de recettes et à l’augmentation des dépenses de solidarité, la collectivité met en place une gestion responsable visant à préserver les grands équilibres financiers pour garantir la continuité du service public et maintenir les capacités de développement du territoire.

De plus, consciente des enjeux spécifiques auxquels sont confrontés ses partenaires, la CTM est également fortement mobilisée pour accompagner l’ensemble de ses satellites et met tout en œuvre pour soutenir leurs projets de manière proactive. Cela passe un soutien financier avec le versement d’une dotation annuelle mais également par la mobilisation d’ingénierie pour optimiser les projets et sécuriser leur financement et l’accompagnement dans la recherche de financements extérieurs, qu’ils soient européens, nationaux ou issus de partenariats avec des mécènes.

Afin de renforcer sa collaboration avec les satellites qui participent pleinement à la mise en œuvre des politiques publiques, la CTM a initié depuis juillet 2024 un dialogue de gestion avec chacun d’eux en vue de la préparation du budget 2025. Chaque structure a été invitée à transmettre ses besoins en financement dans le cadre de sa programmation 2025. Cette démarche a permis d’optimiser et sécuriser les ressources publiques dans un contexte budgétaire contraint et réduire les dépendances financières vis-à-vis de la Collectivité.

Ce soutien vise à renforcer la capacité des structures à faire face aux défis économiques et à assurer leurs missions, essentielles pour la population martiniquaise et, les efforts engagés visent à concilier rigueur budgétaire et ambition, dans un esprit de solidarité et de responsabilité.

