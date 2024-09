La distillerie Neisson envisage de faire appel contre la décision du tribunal administratif

Par une ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de suspension des travaux de la route communale de Belfond, déposée par la distillerie Neisson. Bien connue pour son rhum certifié AOC et BIO, la distillerie est actuellement confrontée à un différend avec la commune du Carbet concernant l’élargissement de la « route de Belfond ». Ce chemin traverse les terres agricoles de la distillerie, où sont cultivées des variétés spécifiques de cannes à sucre destinées à la production de rhum de haute qualité.

La commune du Carbet a entrepris des travaux pour élargir la route en mai 2024, suscitant des inquiétudes chez Neisson quant aux impacts sur ses terres. La distillerie a alors déposé deux requêtes auprès du Tribunal Administratif de la Martinique, demandant une expertise technique et foncière ainsi qu’une expertise préventive avant le début des travaux. Seule la seconde demande a été acceptée, et un expert judiciaire a conclu que les travaux empiétaient sur les parcelles certifiées AOC et BIO de la distillerie. De plus, il a signalé les risques d’écoulements de béton durant la saison des pluies, soulignant la nécessité de protéger les terres agricoles.

Sur la base de ce rapport, Neisson a demandé, le 17 août 2024, l’interruption temporaire des travaux afin de clarifier certains points techniques et environnementaux. L’audience s’est tenue le 30 août, mais malgré une demande formelle de fournir des documents avant le 2 septembre, la distillerie n’a reçu aucune information complémentaire de la part de la commune. Pourtant, des pièces ont été soumises par la commune le 3 septembre, après l’échéance, sans être communiquées à Neisson. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’interruption des travaux le 5 septembre.

Face à cette situation marquée par un manque de transparence et des décisions prises sans que Neisson puisse pleinement défendre ses droits, la distillerie envisage de faire appel. Elle reste déterminée à préserver ses terres agricoles et son patrimoine environnemental unique.

Claudine et Gregory Vernant-Neisson, à la tête de la distillerie, ont tenu à exprimer leur gratitude envers tous ceux qui les ont soutenus : anonymes, clients, amis, ainsi que L’Assaupamar, et les médias qui ont relayé leur cause. À ce jour, le 5 septembre 2024 à 18h55, la pétition en ligne contre les travaux a déjà recueilli 4588 signatures après seulement sept jours.

La distillerie Neisson poursuit son engagement, déterminée à protéger ses terres et à clarifier les actions entreprises par la commune du Carbet.

