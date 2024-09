La Dominique a désormais un troisième juge

Dominica News Online

Le juge Davidson Kelvin Baptiste, d’origine dominicaine, qui a été nommé récemment juge par intérim de la Cour suprême des îles Turks et Caicos, est désormais le troisième juge de la Dominique et s’occupera des affaires civiles à la Haute Cour.

Le ministre de la sécurité nationale et des affaires juridiques, Rayburn Blackmoore, l’a annoncé lors d’une conférence de presse lundi. “Nous sommes heureux ce matin et très heureux parce que cela a été une discussion continue entre le gouvernement, le ministère de la sécurité nationale et des affaires juridiques et le gouvernement à son plus haut niveau, le bureau du Premier ministre, engageant l’ancien président de la Cour suprême sur la nécessité d’un troisième juge, et nous sommes heureux qu’avec le nouveau président de la Cour suprême par intérim, nous ayons pu avoir cette réalité aujourd’hui pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Nous sommes heureux d’avoir notre propre fils de la terre, M. Davidson Baptiste, ancien juge d’appel dans la région des Caraïbes et, bien sûr, fier d’être dominicain…”, a-t-il poursuivi.

M. Blackmoore a ajouté : “Nous sommes heureux de pouvoir garantir que les personnes ayant des problèmes ou des griefs, en particulier dans le domaine civil, puissent voir leurs problèmes résolus rapidement”.

En outre, M. Blackmoore a déclaré que le juge était prêt à partir en termes de logistique et de tous les autres facteurs permettant d’assurer que le troisième juge, “que nous sommes si heureux d’avoir avec nous aujourd’hui, puisse fonctionner”.

Il a poursuivi en indiquant qu’il y avait un juge pour les affaires pénales et deux juges pour les affaires civiles.

Il a expliqué que la plupart des infractions pénales seront jugées par le tribunal de première instance.

“Au niveau de la magistrate’s court, la plupart des affaires pénales sont entendues…”, a-t-il noté.

Par ailleurs, M. Blackmoore a annoncé qu’à l’avenir, le gouvernement devrait progresser vers la mise en place d’un tribunal de nuit.

“Ce que nous avons fait, c’est que nous avons pu engager un magistrat supplémentaire qui est maintenant en poste à Portsmouth”, a-t-il noté. “Nous recherchons deux magistrats supplémentaires et nous pensons que nous devrions aller de l’avant et mettre en place des tribunaux de nuit, en particulier pour les affaires civiles.

“Il est peut-être préférable de tenir des audiences à partir de 18 heures”, a ajouté M. Blacknoore, reconnaissant qu’il est difficile de fonctionner uniquement pendant les heures de bureau.

Il a ajouté que le gouvernement de la Dominique avait veillé à ce que le troisième bâtiment judiciaire soit prêt, en termes de logistique, de systèmes d’enregistrement appropriés, d’appareils adéquats, etc.

Selon le site wessexfairchild.com, le juge Baptiste a été admis à exercer à la Dominique en 1984 (après avoir été admis au barreau du Commonwealth de la Dominique en 1984), puis aux îles Vierges britanniques en 1993.

Il est diplômé de l’université des Indes occidentales, campus de Cave Hill, où il a obtenu une licence en droit (LL.B.) et un master en droit (LL.M) de l’université du Pays de Galles. Il a obtenu son certificat de formation juridique à la Hugh Wooding Law School de Trinité-et-Tobago.

Avant de rejoindre la magistrature, le juge Baptiste a été procureur du Commonwealth de la Dominique de 1984 à 1986. De 1986 à 1993, il a servi le gouvernement et le peuple des îles Vierges britanniques en tant que crown counsel, senior crown counsel, additional magistrate, acting registrar of the high court et acting attorney general.

De retour à la Dominique, le juge Baptiste a exercé dans le privé avant de réintégrer la fonction publique en 1995-1998, où il a occupé diverses fonctions, notamment celles de directeur des poursuites publiques et d’avocat général.

De 1997 à 1998, il a rejoint la Cour suprême des Caraïbes orientales en tant que juge intérimaire de la Haute Cour affecté à l’île de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Après avoir servi la Cour suprême des Caraïbes orientales pendant un an, en tant que juge intérimaire de la Haute Cour, le juge Baptiste a repris son activité dans le secteur privé de 1999 à 2001.

En mai 2010, il a été nommé juge de la Cour d’appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales, après avoir occupé ce poste d’avril 2009 à avril 2010.

