La Dominique accueille cette semaine le camp international de basket-ball de Kréyol Sports

De jeunes athlètes des Antilles françaises et des participants locaux seront réunis pour une semaine consacrée à un entraînement rigoureux de basket-ball et à un échange culturel à la Dominique. Cette initiative, qui a débuté aujourd’hui, est organisée par Kréyol Sports International en collaboration avec Caraïbes Sports et Développement Durable et Da Next Level Sports Management, et se déroulera du 28 octobre au 2 novembre 2024.

Selon les organisateurs, l’événement est conçu pour promouvoir le développement du basket-ball chez les jeunes au sein de la communauté Kréyol, en cherchant à établir une base solide pour les joueurs qui aspirent à élever leurs compétences. Les participants participeront à des séances d’entraînement approfondies visant à améliorer les capacités individuelles, le tout sous le mentorat d’entraîneurs chevronnés.

Lesly Bengaber, de Guadeloupe, et Camille Wener, de Martinique, sont des entraîneurs de renom qui mettent l’accent sur les compétences essentielles du basket-ball, telles que l’agilité, les techniques de tir, la création de tirs, les tactiques offensives et les approches défensives. Les athlètes locaux auront l’occasion de s’entraîner avec leurs homologues de la Martinique et de la Guadeloupe, ce qui favorisera à la fois l’amélioration sportive et l’échange culturel.

De plus, les entraîneurs locaux sont encouragés à participer aux séances d’entraînement, ce qui leur permettra d’apprendre des entraîneurs expérimentés et d’améliorer leurs propres méthodes d’entraînement. Ce camp est l’événement inaugural d’une série prévue pour la Dominique, les joueurs les plus performants étant sélectionnés pour les futurs camps en Guadeloupe et en Martinique, offrant ainsi des opportunités supplémentaires de développement pour les talents prometteurs.

Le programme d’entraînement est le suivant :

– Séances du matin : 8H30 – 11H30

– Séances de l’après-midi : 14H00 – 17H00

L’entraînement comprendra les éléments essentiels du basket-ball, notamment le maniement du ballon, les techniques de tir, les jeux offensifs et les techniques défensives. En plus de l’entraînement au basket, le camp offrira des expériences culturelles, permettant aux participants d’apprécier la beauté naturelle et la culture créole de la Dominique.

“Ce camp est une étape importante dans la formation des futurs talents du basket-ball dans les régions de langue kréyol, aidant les joueurs et les entraîneurs à améliorer leurs compétences et à établir des liens durables”, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué de presse.

