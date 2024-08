La Dominique accueillera le 17e sommet des coopératives de crédit de l’OECO

Dominica News Online –

La Dominica Co-operative Societies League Ltd, une organisation pour les coopératives de crédit et les coopératives de producteurs de la Dominique, a annoncé la tenue prochaine du 17e sommet des coopératives de crédit de l’OECO, prévu du 24 au 29 septembre 2024. Alphonsus Parish Hall à Goodwill, sur le thème “Credit Unions : Habilitées à prospérer dans un paysage en évolution”.

Cette rencontre annuelle réunira environ 300 coopérateurs de la région de l’OECO pour un événement de cinq jours comprenant des sessions de conférence et des opportunités de réseautage.

Selon les organisateurs, l’ordre du jour couvrira un large éventail de sujets essentiels à la croissance et à la collaboration au sein du mouvement des coopératives de crédit de l’OECO. Valda Henry, gouverneur général adjoint de la Banque centrale des Caraïbes orientales, Irving McIntyre, ministre des finances, du développement économique, de la résilience climatique et de la sécurité sociale, M. Verieux Mourillon, directeur général de la Banque centrale des Caraïbes orientales, ainsi que le président de l’Association des caisses d’épargne et de crédit de l’OECO. Verieux Mourillon, Chartered Fellow of the Chartered Institute of Personnel and Development (FCIPD), M. Michel Williams, Managing Partner at Navigant Consulting Services, Mme Eleni Giakoumopoulos, directrice du Global Women’s Leadership Network, et M. Wendell Lawrence, fondateur de Caribbean Governance Consultants Inc.

L’objectif du sommet est de promouvoir un dialogue éclairé, d’offrir un aperçu précieux des questions régionales clés et de fournir des solutions de collaboration au profit de la communauté des coopératives d’épargne et de crédit de l’OECO.

J’aime ça : J’aime chargement…