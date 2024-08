La Dominique dépasse la région dans les résultats du CXC 2024

Dominica News Online –

La Dominique a surpassé la région lors des examens du Caribbean Examinations Council (CXC) de cette année, avec une augmentation de la performance globale des étudiants, a déclaré la directrice des opérations du CXC, le Dr Nicole Manning.

Elle s’est exprimée mardi au State House Conference Center où, pour la première fois, les résultats des examens régionaux ont été publiés en Dominique.

Elle a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des performances dans les domaines de la chimie, de l’anglais A et de l’anglais B, de la gestion des ressources familiales, de la nutrition et de la santé, de la biologie humaine et sociale, et des technologies de l’information.

Mme Manning a déclaré que les résultats de l’île en chimie sont restés stables par rapport aux années précédentes.

“Mais vous avez maintenu le taux de 82 %, le meilleur des trois ou quatre dernières années”, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’en ce qui concerne les notes 1 en chimie, le taux est passé de 16 % à 22 %.

Elle a également déclaré qu’en anglais A, alors que les résultats du reste de la région s’élevaient à 76 %, ceux de la Dominique étaient de 83 %.

“De même, les résultats des élèves de première année ont augmenté d’un pour cent”, a-t-elle déclaré.

Mme Manning a également indiqué que les résultats de la Dominique en anglais B s’élevaient à 84 %, ce qui représente une augmentation globale de 10 % et une augmentation de 4 % en ce qui concerne les notes uniques.

En gestion des ressources familiales, les résultats sont de 94 %. “C’est le meilleur résultat obtenu en quatre ans”, a-t-elle expliqué.

“Vous auriez constaté une augmentation dans les grades un et deux (et) une légère réduction dans les grades trois, mais devinez quoi, cela aurait signifié que les candidats seraient passés aux grades un et deux. C’est merveilleux.

Mme Manning a indiqué qu’en matière d’alimentation, de nutrition et de santé, les résultats de l’île s’élevaient à 96 %, ce qui, une fois encore, est le meilleur résultat obtenu en quatre ans.

“Pour la biologie humaine et sociale, comme dans la région, vous auriez obtenu de très bons résultats dans ce domaine, mais vous seriez passés des années 80 aux années 90, avec une performance globale de 95 %”, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les technologies de l’information, les résultats sont de 86 %.

Toutefois, selon Mme Manning, en ce qui concerne les mathématiques, “bien que la stabilité soit similaire à celle des autres années, c’est un point sur lequel il faut se pencher”.

De son côté, la ministre de l’éducation, Octavia Alfred, a déclaré que les résultats des examens ne sont pas seulement des chiffres sur le papier, mais qu’ils sont “le reflet du travail acharné, du dévouement et de la passion qui ont été investis dans notre système éducatif”.

“Chaque point de données raconte l’histoire des progrès accomplis, des défis relevés et de l’esprit inébranlable de ceux qui se sont engagés à former les esprits de nos futurs dirigeants”, a-t-elle fait remarquer.

“Aux élèves, votre engagement et votre persévérance nous ont permis d’en arriver là. Que les résultats reflètent un triomphe ou qu’ils mettent en évidence des domaines à développer, rappelez-vous que chaque résultat est un tremplin sur la voie de la grandeur.

