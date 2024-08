La Dominique et la Serbie renouvellent leur engagement de soutien mutuel.

OPM Dominique – Lundi 26 août 2024 à 10:23

L’honorable Dr Vince Henderson rencontre le ministre serbe de la Santé, Zlatibor Loncar (PhD).

Le Commonwealth de la Dominique et la Serbie ont franchi une étape importante dans le renforcement de leur partenariat de longue date, axé sur les intérêts mutuels, la prospérité et l’État de droit mondial. Cette étape a été officialisée par la signature d’un protocole de coopération par le ministre des affaires étrangères, des affaires internationales, du commerce et de l’énergie de la Dominique, M. Vince Henderson, et le ministre des affaires étrangères de la Serbie, M. Marko Djuric.

En vertu de ce protocole global, la Dominique bénéficiera du soutien technique et matériel de la Serbie dans des secteurs clés tels que l’éducation, la santé, l’agriculture et la numérisation. Plus précisément, l’accord permettra à un plus grand nombre d’étudiants dominicains, en particulier dans le domaine médical, de suivre une formation spécialisée dans les écoles de médecine serbes, qui proposent des programmes avancés en anglais. Cette initiative s’appuie sur le programme “World in Serbia” existant, qui permet aux étudiants dominicains d’étudier dans les établissements d’enseignement serbes à tous les niveaux. La coopération avec le ministère serbe de la santé

La coopération avec le ministère serbe de la santé permettra d’améliorer l’accès de la Dominique aux fournitures médicales, notamment aux médicaments essentiels, et de fournir l’assistance technique de spécialistes médicaux, en particulier dans les domaines de la radiologie et de la radiographie. En outre, le ministre serbe de l’agriculture, des forêts et de la gestion de l’eau, Aleksandar Martinović, s’est engagé à aider la Dominique à améliorer ses capacités de traitement de la viande à l’abattoir national.

à l’abattoir national, à accéder à des variétés de cultures résistantes au climat et aux herbicides, à se procurer des engrais pour améliorer la production agricole, à faire progresser la recherche dans la banque de semences et le laboratoire de culture de tissus de la Dominique, et à intégrer les technologies modernes dans les pratiques agricoles. La Serbie soutiendra également la construction par la Dominique d’une usine d’aliments pour animaux.

Reconnaissant l’importance de la technologie numérique pour réussir dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, le ministre Henderson et la ministre serbe de la science, du développement technologique et de l’innovation, Jelena Begović, ont convenu de poursuivre les discussions visant à développer l’infrastructure numérique nécessaire pour stimuler l’économie numérique de la Dominique.

Dans l’ensemble, ces accords devraient permettre d’améliorer les services de santé, d’accroître les possibilités d’éducation, d’améliorer la production alimentaire, de réduire la facture des importations alimentaires de la Dominique et de créer des emplois.

À la suite d’une série de réunions intensives avec des représentants de l’industrie et des fonctionnaires serbes, les ministres Henderson et Djuric ont également convenu de poursuivre le dialogue entre les ministères concernés des deux pays afin d’élaborer un plan d’action détaillé pour la mise en œuvre du protocole de coopération. Ce plan comprendra un soutien aux préparatifs de la Serbie pour son salon du tourisme à Belgrade en février 2025, et le positionnement de la Dominique pour aider Air Serbia à développer ses routes internationales, y compris un nouveau vol direct vers la Floride. En outre, la Dominique finalisera l’accès sans visa pour les citoyens serbes et participera à l’Expo 2027 à Belgrade, s’alignant ainsi sur la stratégie de développement plus large de la Serbie.

Vince Henderson et le ministre serbe des affaires étrangères, Marko Djuric, signent le protocole de coopération.

