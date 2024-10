La Dominique parmi les 80 pays appelant au respect de la souveraineté de la Chine

Nouvelles de la Dominique en ligne

La Dominique fait partie des 80 pays en développement des Nations Unies qui ont appelé au respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la Chine. Cet appel a été lancé la semaine dernière dans une déclaration signée par la Dominique, lors du débat général sur les droits de l’homme organisé par la troisième commission de l’Assemblée générale des Nations unies, qui traite des questions sociales, culturelles et humanitaires.

“Nous nous opposons à la politisation des droits de l’homme et aux doubles standards, ou à l’ingérence dans les affaires intérieures des États sous le prétexte des droits de l’homme”, peut-on lire dans la déclaration.

Au cœur de l’affaire se trouve une déclaration de pays développés, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Japon et d’autres, qui se disent “préoccupés par les graves violations des droits de l’homme en Chine”.

Il y a deux ans, l’évaluation du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur le Xinjiang a conclu que de graves violations des droits de l’homme avaient été commises au Xinjiang et que l’ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire des Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes au Xinjiang “pourrait constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité”, peut-on lire dans la déclaration des pays développés.

Ils ont appelé la Chine à “respecter les obligations internationales en matière de droits de l’homme qu’elle a volontairement assumées et à mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations des Nations unies, y compris celles émanant de l’évaluation du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, des organes de traités et d’autres mécanismes des Nations unies en matière de droits de l’homme”.

“Cela inclut la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement à la fois au Xinjiang et au Tibet, et la clarification urgente du sort et du lieu où se trouvent les membres de la famille disparus”, ajoute la déclaration.

Ils ont également appelé la Chine à la transparence et à l’ouverture sur l’ensemble de la question.

“La transparence et l’ouverture sont essentielles pour apaiser les inquiétudes, et nous demandons à la Chine d’autoriser un accès libre et significatif au Xinjiang et au Tibet pour les observateurs indépendants, y compris ceux des Nations unies, afin d’évaluer la situation des droits de l’homme”, indique la déclaration.

“Aucun pays n’a un bilan parfait en matière de droits de l’homme, mais aucun pays n’est à l’abri d’un examen équitable de ses obligations en matière de droits de l’homme. Il nous incombe à tous de ne pas compromettre les engagements internationaux en matière de droits de l’homme dont nous bénéficions tous et pour lesquels tous les États sont responsables.

Dans leur déclaration, les pays en développement ont toutefois souligné que ces questions relevaient des affaires intérieures de la Chine et ont appelé à la non-ingérence des autres pays.

“Le respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains constituent des normes fondamentales régissant les relations internationales”, indique leur déclaration. “Nous soutenons que toutes les parties doivent se conformer aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations unies, adhérer aux principes d’universalité, d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité, et respecter le droit des peuples de chaque État à choisir en toute indépendance la voie du développement en fonction de leurs conditions nationales. Tous les droits de l’homme doivent être traités de la même manière, en accordant une importance suffisante aux droits économiques, sociaux et culturels et au droit au développement en particulier”.

Lors du débat général, Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a déclaré que les questions soulevées par les pays développés concernant le bilan de son pays en matière de droits de l’homme étaient “mensongères” et “totalement infondées”.

Il a accusé des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni de faire deux poids deux mesures en matière de droits de l’homme.

“Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont fermé les yeux sur leurs propres violations graves des droits de l’homme, telles que la discrimination raciale, et les ont dissimulées, tout en pointant du doigt les pays en développement et en les accusant sans fondement”, a déclaré M. Zhang.

“Cette politique de deux poids, deux mesures ne trouvera aucun soutien. Je voudrais souligner que le dialogue et la coopération représentent la bonne voie à suivre.”

Les pays qui ont signé la déclaration appelant au respect de la souveraineté de la Chine sont les suivants : Pakistan, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Biélorussie, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Chine, Comores, Congo, Cuba, République populaire démocratique de Corée, Tchad, République démocratique du Congo, Djibouti, Dominique, Égypte, EI Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Iran (République islamique d’), Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Kiribati, République démocratique populaire lao, Liban, Lesotho, Libye, Madagascar, Maldives, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Myanmar, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fédération de Russie, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie, Soudan du Sud, Sri Lanka, État de Palestine, Soudan, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Togo, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Ouganda, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

