La Dominique se classe au cinquième rang des 25 meilleures îles à visiter dans le monde

La Dominique a été classée cinquième parmi les 25 plus belles îles du monde à visiter par les lecteurs du célèbre magazine américain Travel+Leisure dans le cadre de son enquête 2024 World’s Best Awards.

Le pays a obtenu une note de 92,47 et a été félicité pour sa beauté naturelle intacte et ses éco-aventures.

“L’île est surnommée “l’île de la nature” pour ses forêts tropicales denses, ses volcans, ses sources d’eau chaude, ses cascades et ses plages de sable noir”, indique le magazine.

“Le monde sous-marin attire également les plongeurs et les amateurs de snorkeling, avec ses récifs coralliens sains aux couleurs vives, sa vie marine et ses formations volcaniques.”

Selon Travel+Leisure, près de 200 000 lecteurs dans le monde ont participé à l’enquête annuelle qui évalue les îles en fonction de leurs attractions naturelles, de leurs plages, de leurs activités, de leur gastronomie, de leur hospitalité et de leur rapport qualité-prix.

“Chaque année, dans le cadre de son enquête World’s Best Awards, T+L demande à ses lecteurs de donner leur avis sur leurs expériences de voyage dans le monde entier, sur les meilleurs hôtels, centres de villégiature, villes, îles, bateaux de croisière, spas, compagnies aériennes, et bien plus encore”, explique le magazine. “Plus de 186 000 lecteurs de T+L ont répondu à l’enquête 2024. Au total, plus de 700 000 votes ont été exprimés pour plus de 8 700 établissements (hôtels, villes, compagnies de croisière, etc.)”

Selon le magazine, les îles promettent souvent aux voyageurs une escapade au paradis, mais les 25 premières offrent un peu plus.

“Oui, les plages immaculées et les eaux claires offrent un cadre idyllique pour se détendre et se ressourcer, mais ces destinations peuvent également accueillir toute une série d’activités passionnantes, du surf à la plongée en apnée, en passant par la participation à des festivals régionaux et la dégustation de la cuisine locale”, précise le magazine.

La première île de la liste est les Maldives, suivie de Phú Quốc (une île au large du Viêt Nam), en deuxième position, puis de Bali, en Indonésie, en troisième position. La quatrième place revient à Milos, une île grecque, et la cinquième à la Dominique.

La 25e île de la liste est Zanzibar, située au large de la Tanzanie.

