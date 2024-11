La Dominique. « Une célébration d’un peuple résilient » [Le Marron résilient]

Dominica on Line

Le thème des célébrations de cette année pour l’anniversaire d’indépendance, « Peyi Nou, Kado Nous », qui se traduit par « Notre Pays, Notre Cadeau », évoque nos droits, rôles et responsabilités en tant que bons citoyens. Félicitations à « nous le peuple » du Commonwealth de la Dominique pour notre 46e anniversaire d’indépendance. Nous ne sommes qu’à quatre ans de célébrer notre 50e anniversaire — un remarquable demi-siècle d’indépendance. Cette analyse vise à examiner notre parcours vers l’indépendance en tant que peuple et État souverain.

Lorsque nous avons acquis notre indépendance du Royaume-Uni le 3 novembre 1978, nous avons obtenu la liberté de faire des lois et de prendre des décisions sans être gouvernés ou contrôlés par un autre pays, une organisation ou des intérêts privés étrangers. L’établissement de notre propre souveraineté parlementaire en Dominique représente l’autorité légale suprême dans le Commonwealth de la Dominique, qui peut créer ou abroger des lois. Couplé à l’indépendance judiciaire — le concept selon lequel le pouvoir judiciaire doit rester séparé et impartial par rapport aux autres branches du gouvernement — cela garantit l’intégrité du système légal. Ces concepts sont importants pour l’idée de séparation des pouvoirs dans une véritable démocratie parlementaire.

Les principes fondamentaux d’un État souverain démocratique indépendant incluent : l’autonomisation des citoyens pour exercer un contrôle politique ; la limitation du pouvoir du chef de l’État ; la séparation des pouvoirs entre les entités gouvernementales ; la protection des droits naturels et des libertés civiles ; ainsi que le principe de la majorité associé aux droits individuels et aux droits des minorités. Le mot « démocratie » signifie littéralement « gouvernement par le peuple », permettant aux citoyens d’exercer un contrôle politique sur la forme et les fonctions de leur gouvernement. Dérivé des mots grecs anciens dēmos (« peuple ») et kratos (« règle »), c’est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir de l’État est confié au peuple, à la population générale de l’État-nation. La citoyenneté, par conséquent, s’accompagne de droits, de responsabilités et d’obligations pour protéger et maintenir la démocratie.

Selon Khan Academy, « La citoyenneté s’accompagne de responsabilités, pas seulement de droits. Les principales responsabilités incluent voter, rester informé, exprimer des préoccupations, faire du bénévolat et respecter les droits et croyances des autres. » Ces actions rendent notre indépendance significative et participative tout en approfondissant les normes démocratiques. « Les obligations sont ces activités que les citoyens doivent faire, avec des répercussions légales. Mais les responsabilités sont des activités que les citoyens devraient faire pour être de bons et productifs membres de la société. »

Dans le contexte plus large de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, il est stipulé : « Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent s’acquitter, ensemble et séparément, de leur obligation solennelle de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction d’aucune sorte, y compris les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre statut, et réaffirmant l’importance particulière d’atteindre la coopération internationale pour s’acquitter de cette obligation conformément à la Charte. » Ce sont des éléments essentiels pour une société inclusive et progressiste.

Par conséquent, il ne faut pas considérer comme acquis le renforcement de l’indépendance de notre système judiciaire tout en augmentant la transparence et l’égalité devant la loi. Pour citer l’aphorisme établi par Lord Hewart, alors Lord Chief Justice d’Angleterre : « Il n’est pas seulement d’une certaine importance mais d’une importance fondamentale que la justice ne soit pas seulement faite, mais qu’elle soit manifestement et indubitablement vue comme étant faite. » Cela exige une revitalisation démocratique constante : examiner le statu quo, réformer des structures et des processus obsolètes, réinitialiser des méthodologies dépassées, changer les mentalités et amorcer un changement de paradigme.

Réaliser « l’espoir et les opportunités pour un avenir meilleur », comme l’affirme l’auteur Richard Youngs dans la première partie de cette analyse, rend notre indépendance plus dynamique et pertinente plutôt que statique et archaïque. Les questions soulevées et analysées dans la première partie cherchaient à tirer des réponses pour une indépendance plus significative. L’approfondissement de notre démocratie et de nos institutions démocratiques par le renouvellement et la modernisation des normes et pratiques démocratiques, ainsi que la primauté de l’État de droit, est essentiel.

Le principe ou la primauté de l’État de droit (également appelé « précédent » ou « suprématie ») est un principe juridique qui stipule que la loi doit gouverner une nation, au lieu d’être gouvernée par des décisions arbitraires d’agents gouvernementaux individuels. Les lois de l’État-nation souverain priment sur toutes les autres lois conflictuelles. Cela nous ramène aux conclusions posées par James et Smit dans la première partie concernant la nature indispensable de l’État de droit, sur laquelle reposent notre indépendance, démocratie, système judiciaire, politique, société et économie.



L’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a défini l’État de droit comme : « … un principe de gouvernance selon lequel toutes les personnes, institutions et entités, publiques et privées, y compris l’État lui-même, sont responsables des lois qui sont publiquement promulguées, appliquées de manière égale, et jugées de façon indépendante, et qui sont conformes aux normes et standards internationaux des droits de l’homme. »

Il est évident, à la lumière de cette discussion, que si nous devons écouter l’« appel au réveil » de Youngs pour que les démocraties entreprennent des efforts sérieux pour renouveler et moderniser les normes et pratiques démocratiques, nous devons le faire pour survivre maintenant et à l’avenir. Que ce soit en réponse à des défis nationaux ou à des crises mondiales, une bonne gouvernance, un système judiciaire indépendant et transparent, ainsi que des institutions et des processus décisionnels justes et impartiaux seront le pivot qui soutient et garantit l’avenir de notre indépendance et de notre démocratie.



Selon l’analyse de Youngs, à moins que les réformes, le renouvellement et la modernisation nécessaires n’aient lieu, « les démocraties ne résisteront pas aux défis d’aujourd’hui et de demain ». Nous devons, par conséquent, être résilients non seulement face aux changements climatiques et dans la « reconstruction meilleure » après les ouragans, mais aussi dans l’approfondissement constant de nos normes, principes, pratiques et standards démocratiques. Cela inclut la culture d’un état d’esprit indépendant chez les citoyens et l’engagement à protéger et garantir notre État de droit dans son contexte le plus large et le plus inclusif.

Quarante-six ans après le 3 novembre 1978, le voyage se poursuit vers une plus grande autonomie et une autosuffisance dans la gestion et la construction de notre pays, le Commonwealth de la Dominique — notre économie, notre société, notre politique et notre système judiciaire. N’oubliez pas que le leadership compte !

Ainsi, dans l’appel de notre hymne national :

Venez en avant, fils et filles, De ce joyau sans pareil, Luttez pour l’honneur, fils et filles, Agissez bien, soyez fermes, soyez justes, Peinez avec cœurs, mains et voix, Nous devons prospérer ! Répondez à l’appel, Dans lequel chacun se réjouit, « Tous pour un et un pour tous. »



