La Fondation Sandals stimule l’éducation dans les Caraïbes

Alors que la nouvelle année scolaire débute, la Sandals Foundation renforce son engagement en faveur de l’éducation à travers les Caraïbes avec un investissement d’environ 110 000 dollars.

Cette contribution significative soutient les bourses d’études, l’amélioration des infrastructures, la formation des enseignants et la distribution de fournitures scolaires essentielles, en veillant à ce que les élèves de toute la région disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Grâce à son programme de bourses Care for Kids, la fondation a octroyé près de 70 000 dollars cette année, ce qui a permis à 42 étudiants du secondaire et du supérieur de poursuivre leurs rêves académiques en 2024.

Le programme ne se contente pas de fournir une aide financière, mais offre également un système de soutien holistique, couvrant les frais médicaux et le logement, tout en mettant les étudiants en contact avec des mentors qui les guident et les soutiennent tout au long de leur parcours éducatif. Cette approche globale garantit que les étudiants disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir.

“Nous pensons que l’éducation est plus qu’une simple porte d’entrée vers la connaissance, c’est une bouée de sauvetage vers l’espoir et les opportunités”, a déclaré Heidi Clarke, directrice générale de la Sandals Foundation. “Au fil des ans, j’ai eu le privilège de voir ces bourses changer des vies d’une manière vraiment inspirante. J’ai vu des étudiants devenir des professionnels accomplis, et j’ai été témoin de la façon dont nos améliorations d’infrastructure, la formation des enseignants et les fournitures scolaires ont créé des environnements où les enfants peuvent s’épanouir.”

Cette année, nous sommes fiers de célébrer les réalisations de Daniel Mayers et de Nuala Augustine, qui obtiennent leur diplôme en tant que bénéficiaires du programme de bourses d’études Care for Kids. Daniel s’est exprimé sur son expérience : “J’ai vraiment apprécié le coup de pouce que la bourse Care for Kids a donné à mon éducation. Le programme en lui-même était déjà assez difficile, sans avoir à me préoccuper de la façon dont j’allais le financer. “Nuala a ajouté : “C’était toujours un plaisir d’entendre le représentant de la Fondation Sandals, car je savais que cela signifiait que ma bourse était renouvelée. J’ai travaillé dur et j’ai attendu cet appel pour m’assurer que je pouvais poursuivre mes études. Merci à la Fondation Sandals pour mon éducation.

Cette année scolaire, le programme “care for kids” se poursuit à Sainte-Lucie et Bayode Mitchel-Toure et Immanuel Charles, tous deux anciens élèves de l’école primaire de Gros Islet, figurent parmi les bénéficiaires.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de l’investissement de l’organisation philanthropique dans le secteur de l’éducation de la région, en fournissant des ressources et en créant des environnements d’apprentissage holistiques pour les élèves, jeunes et moins jeunes.

SOURCE : Sandals

