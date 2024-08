La Kakinago Child Support Foundation lance une initiative de bannière dans le cadre du plaidoyer contre la maltraitance des enfants.

Dominica News Online –

Amanda Theodore-Langlais

Dans le cadre de sa campagne de prévention de la maltraitance des enfants, la Kalinago Child Support Foundation (KCSF) Inc. a lancé une “initiative bannière” afin de sensibiliser la population locale aux problèmes de maltraitance des enfants.

La KCSF Inc est une organisation à but non lucratif qui s’occupe actuellement de 300 enfants. Selon sa mission, l’organisation cherche à développer, à nourrir et à responsabiliser les enfants Kalinago, dans le but de “contribuer à briser le cycle de la pauvreté et de la maltraitance en sensibilisant, en répondant aux besoins et en offrant des possibilités d’éducation à tous les enfants et à leurs familles sur le territoire Kalinago”.

L’initiative des bannières, lancée le jeudi 8 août, permet aux propriétaires d’entreprises de soutenir la campagne de l’organisation contre la maltraitance des enfants en achetant des bannières qui seront installées dans toute l’île et sur lesquelles figurera le logo de l’entreprise concernée. Lors de son discours à l’UWI, la fondatrice et directrice exécutive de KCSF Inc. Amanda Theodore Langlais, a souligné la signification profonde de l’initiative, encourageant les entreprises à profiter d’une telle opportunité.

Elle a déclaré : “Imaginez que le nom et le logo de votre entreprise soient associés à une cause qui trouve un écho profond dans la communauté”. Et de poursuivre : “Il ne s’agit pas d’une simple publicité, mais d’un témoignage de votre engagement en faveur du bien-être de nos enfants et de l’avenir de notre société. En vous associant à nous, vous affirmez que votre entreprise ne se préoccupe pas seulement des profits, mais aussi des personnes.

M. Langlais a réaffirmé la nécessité de lutter contre la maltraitance des enfants et a exhorté le public à participer à la lutte contre ce phénomène. “Si vous voyez ou soupçonnez un cas de maltraitance d’enfant, signalez-le. Soyons tous vigilants, proactifs et compatissants. Nos enfants comptent sur nous pour les protéger, et c’est une responsabilité que nous devons tous partager.

Les bannières peuvent être achetées par l’intermédiaire de la Kalinago Child Support Foundation Inc. au prix de 5 000,00 $.



