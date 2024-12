La Martinique solidaire de Mayotte : Serge LETCHIMY exprime son soutien après le passage du cyclone dévastateur

Matinik, 15 desanm 2024

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, Serge LETCHIMY, tient à exprimer, avec une profonde émotion, sa solidarité la plus sincère envers le peuple de Mayotte, durement éprouvé par le passage dévastateur du cyclone Chido. « Ce drame, qui a endeuillé l’île et laissé derrière lui des scènes de désolation, nous touche au plus profond de nos cœurs » a-t-il déclaré.

Il adresse ses pensées les plus émues aux familles qui pleurent leurs disparus, à celles et ceux dont la vie a été bouleversée par cette tragédie et à tous les Mahorais marqués par cette épreuve. Il rend également un hommage appuyé au courage et à la résilience du peuple mahorais ainsi qu’à l’engagement remarquable des équipes de secours et des bénévoles qui œuvrent sans relâche pour apporter aide et réconfort.

Au nom de la Martinique, Serge LETCHIMY assure le Président du Conseil Départemental de Mayotte, Ben Issa OUSSENI, de tout le soutien moral et fraternel des Martiniquais.

En ces instants où la douleur est vive mais où l’espoir résiste, la Martinique se tient aux côtés de Mayotte.

J’aime ça : J’aime chargement…