La Martinique, Terre d’Unité et de Solidarité. Par Baudoin Lafosse Marin

La Martinique traverse actuellement une période marquée par des tensions exacerbées, souvent alimentées par des messages outranciers circulant sur les réseaux sociaux. Pourtant, il est impératif de rappeler que notre île n’a jamais été fondamentalement violente. Bien au contraire, elle est le fruit d’une histoire collective, d’échanges et d’un vivre-ensemble exceptionnel. La violence que l’on observe est importée. Ce n’est ni dans nos gènes ni dans notre culture.

Depuis plusieurs décennies, des avancées majeures ont été obtenues grâce au dialogue social et à une collaboration constructive entre acteurs économiques, syndicats, et politiques. Ensemble, nous avons bâti des institutions solides : les conventions collectives, les ASSEDIC, la médecine du travail, les logements sociaux et bien d’autres projets qui ont renforcé notre tissu social. Jamais ces progrès n’ont nécessité de destructions ou de violence.

Face aux difficultés actuelles, rappelons que la solution ne réside ni dans la haine, ni dans la division. Nous devons nous unir pour aider les plus vulnérables, comme le fait la Société d’Hygiène Calmette, vieille de 120 ans, que nous avons sauvée de la dissolution grâce à l’engagement de bénévoles. Cette institution continue d’œuvrer pour soigner les oubliés, les femmes en détresse, les enfants malades ou les personnes âgées isolées.

La Martinique a toujours su s’élever au-dessus des épreuves. Lorsque la violence s’installe, ce sont les plus faibles qui en paient le prix : familles détruites, enfants égarés et entreprises ruinées. Le chaos ne mène qu’à l’exode des talents, à la fuite des investisseurs et des touristes, et à la précarisation de ceux qui n’ont pas les moyens de partir.

Plutôt que de nous laisser entraîner par des discours extérieurs visant à diviser, nous devons renouer avec nos valeurs fondamentales : le respect, la solidarité et la bienveillance. À ceux qui attisent les flammes, nous répondons que notre île est forte de son unité et de ses liens fraternels, où chaque couleur et chaque culture contribuent à sa richesse.

Les chiffres sont là pour témoigner des réussites : un niveau de développement humain élevé, un pouvoir d’achat supérieur à nos voisins caribéens, et une économie qui, malgré les défis, reste dynamique. N’oublions pas ceux qui œuvrent sans bruit pour créer des entreprises, des emplois, ou aider les plus démunis.

En cette période de Noël, revenons à l’essentiel : un temps de partage, de recueillement et de paix. La Martinique n’est pas violente. Elle est généreuse, accueillante et solidaire. Ne laissons pas des discours destructeurs entacher cette réalité. Construisons ensemble, comme nous l’avons toujours fait, sans violence.

Baudoin Lafosse-Marin

Monsieur Baudoin Lafosse-Marin est une personnalité du monde économique martiniquais, ex-président du MEDEF Martinique dans les années 90, et toujours engagé dans la vie socio-économique de l’île.

