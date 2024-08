La naissance des îles Vierges britanniques

Aux prises avec une histoire marquée par le colonialisme, les îles Vierges britanniques ont construit une identité nationale qui accepte le changement tout en prenant ses distances avec ses voisins.

On n’associe généralement pas l’Angleterre pluvieuse aux plages de sable blanc, aux récifs coralliens et aux îlots tropicaux. Pourtant, les îles Vierges britanniques font partie de ce qui n’est plus qu’une toute petite collection de territoires britanniques d’outre-mer qui restent fidèles à Londres et à la Couronne. Les îles Vierges britanniques font partie de ces territoires éparpillés dans le monde qui ont résisté à l’attrait de l’indépendance, préférant ne pas rompre la relation avec leur souverain colonial. Et elles sont extrêmement diverses, des îles Falkland à la pointe de l’Amérique du Sud à l’île des Bermudes dans l’océan Atlantique, en passant par le minuscule territoire de Gibraltar à la pointe sud de l’Espagne, entre autres.

Pourtant, l’histoire des îles Vierges britanniques n’est pas entièrement dominée par le Royaume-Uni. En fait, le premier Européen à avoir découvert ces îles n’était pas britannique, mais italien. C’est Christophe Colomb qui a baptisé cet ensemble de petites îles, comme l’expliquent Norwell Harrigan et Pearl I. Varlack dans l’un de leurs essais historiques pionniers sur les îles, publié dans un numéro de 1977 du Journal for Black Studies. Le 14 novembre 1493, rapportent-ils, Christophe Colomb a découvert une île qu’il a nommée “Isla de la Santa Cruz” (appelée par les indigènes “Ay Ay”, rebaptisée par la suite “Sainte-Croix” par les Français). Poursuivant son voyage vers l’ouest, il aperçoit quelques jours plus tard un ensemble d’îles, d’îlots et de rochers (plus d’une centaine aujourd’hui). En l’honneur de sainte Ursule et de ses 11 000 vierges martyres (en raison de leur nombre et, dit-on, pour exagérer sa découverte aux yeux de ses mécènes, Ferdinand et Isabelle d’Espagne), il leur donna le nom de “Las Once Mil Vírgines” (les 11 000 vierges).

Bien que leur langage soit daté, Harrigan et Varlack saisissent le poids du colonialisme sur les îles et leurs habitants. Les siècles qui ont suivi la “découverte” de Christophe Colomb ont été marqués par une querelle familière entre les puissances coloniales, notamment les Néerlandais, les Anglais, les Français, les Espagnols et les Danois, pour le contrôle de ces îles et de bien d’autres dans les Caraïbes. En 1672, ce sont les Danois qui ont pris le contrôle de quelques-unes des plus de cinquante îles du territoire des Vierges pour créer les Indes occidentales danoises. À la fin du XVIIe siècle, les Britanniques avaient repris Tortola aux Hollandais et annexé Anegada et Virgin Gorda, tandis que les Danois avaient pris le contrôle de Saint-Thomas, Saint-Jean et Sainte-Croix.

Le coût du transport des esclaves d’Afrique de l’Ouest pour travailler dans les plantations de sucre, combiné au terrain et à la faible pluviosité, a fait que les domaines n’ont jamais été lucratifs. L’émancipation des esclaves à la suite de la loi sur l’abolition de l’esclavage de 1833 et la baisse de la demande de sucre produit par les Britanniques après les guerres napoléoniennes ont entraîné la faillite des propriétaires de plantations, comme l’explique John P. Augelli dans une autre contribution précoce au domaine des études caribéennes, publiée en 1956 dans la revue Geographical Review.

“La chute de l’agriculture familiale a fortement contribué à rompre les liens socio-économiques des îles avec la Grande-Bretagne et à les orienter vers Saint-Thomas”, écrit Augellis. Avec l’émergence d’une nouvelle économie basée principalement sur l’agriculture de subsistance, les plantations n’avaient rien d’autre à vendre qu’un petit surplus de bétail et un important surplus de main-d’œuvre, pour lesquels il n’y avait guère de demande dans les Caraïbes britanniques. Même si une demande avait existé, elle aurait probablement été largement annulée par les inconvénients du transport primitif et les distances relativement longues qui séparaient les îles Vierges britanniques des autres possessions britanniques dans les Indes. En revanche, l’île danoise de Saint-Thomas, située à moins de 30 milles, offrait l’avantage de la proximité, ainsi que des possibilités d’emploi et de vente de broussailles.

Le statut des îles Vierges britanniques en tant que partenaire junior du groupe des îles Vierges a été cimenté en 1917 lorsque les États-Unis ont acheté les îles danoises pour 25 millions de dollars et les ont rebaptisées “îles Vierges américaines”. Les îles britanniques sont devenues de plus en plus dépendantes de leurs compatriotes coloniaux, allant même jusqu’à adopter le dollar comme monnaie propre en 1959.

Aujourd’hui, le schisme entre les sections américaine et britannique des îles Vierges est loin d’être l’un des points de friction politique et culturelle les plus brûlants du monde.

La décennie qui a suivi a été marquée par d’immenses changements aux îles Vierges britanniques. De l’obtention d’un degré limité d’autonomie en 1967 à l’immigration à grande échelle en provenance d’autres îles des Caraïbes et du Royaume-Uni, les îles se sont rapidement débarrassées de leur aspect préindustriel stagnant. W. Errol Bowen a saisi cette évolution dans son article de 1976 intitulé “Development, Immigration and Politics in a Pre-Industrial Society” (Développement, immigration et politique dans une société préindustrielle) : A Study of Social Change in the British Virgin Islands in the 1960s” (Développement, immigration et politique dans une société préindustrielle : étude du changement social dans les îles Vierges britanniques dans les années 1960), écrit presque en même temps que la transformation des îles.

“Alors qu’il n’y avait aucune banque en 1960, écrit Bowen, il y avait quatre grandes banques internationales en 1969,

en 1969, il y avait quatre grandes banques internationales. Le service d’électricité était étendu à l’ensemble de Tortola et il existait un service téléphonique efficace avec numérotation directe, non seulement à l’intérieur de l’île, mais aussi avec les îles Vierges américaines. Alors qu’au début de la décennie, toutes les marchandises destinées à Tortola devaient être déchargées à Saint-Thomas ou à Porto Rico, Road Town bénéficiait désormais d’un service de transport maritime direct en provenance de Miami, New York et Londres. À la fin de la décennie, les îles étaient également desservies par trois pistes d’atterrissage, et même si les aéroports étaient encore assez primitifs, ceux desservant Tortola et Anegada étaient suffisamment longs pour permettre l’utilisation de turbopropulseurs. À la fin de la décennie, les spéculateurs fonciers étaient à l’œuvre, essayant d’arracher aux habitants des îles Vierges des terres qui appartenaient à certaines familles depuis 150 ans.

Aujourd’hui, le schisme entre les sections américaine et britannique des îles Vierges n’est pas l’un des points de friction politique et culturelle les plus brûlants de la planète. Pourtant, comme le montrent les paroles de “De Test”, une chanson populaire des années 1990 dans le genre soca, les effets de l’esclavage, du post-colonialisme et des stéréotypes sur les îles Vierges britanniques ont eu un impact sur la population locale.

