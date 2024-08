La nouvelle école internationale de justice pour le développement de l’UWI : “une révolution et une solution”.

Communiqué de presse de l’UWI –

L’Université des Indes occidentales (UWI) a lancé son nouveau produit, l’École internationale pour le développement et la justice (ISDJ), le mercredi 21 août.

Justice (ISDJ), le mercredi 21 août. L’ISDJ est la toute première école de commerce mondiale qui se consacre exclusivement à des programmes d’études supérieures en ligne axés sur le leadership des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

des Nations unies (SDG). S’exprimant lors d’une cérémonie de lancement hybride qui s’est tenue au siège du campus mondial de l’UWI à la Barbade, le vice-chancelier de l’UWI, le professeur Sir Hilary Beckles, a fait remarquer que cette initiative était un élément essentiel de la stratégie de l’UWI en matière de développement durable.

un élément essentiel de la génération de revenus de l’UWI dans le cadre de son plan stratégique actuel. Il a expliqué qu’après avoir obtenu un financement important de la part de IDB Invest, l’une des conditions de la banque était que l’ISDJ soit enregistrée en tant que société privée à responsabilité limitée, fonctionnant comme une société avec un conseil d’administration et opérant selon tous les principes traditionnels d’une société privée.

“Et c’est ce que nous avons fait”, a-t-il déclaré. “ISDJ Inc. est enregistrée à la Barbade en vertu de la loi sur les sociétés, et nous sommes la première société financière majeure et inter-campus de l’UWI.

Nyan Gadsby-Dolly, ministre de l’éducation de Trinité-et-Tobago, a félicité la nouvelle école de commerce pour son “action frontale et audacieuse qui signale notre intention (celle des Caraïbes) de nous asseoir à toutes les tables dans tous les secteurs”. Elle a ajouté que “c’est à la fois une révolution et une solution, et la recherche et la prise de décision fondée sur des données associées à ce projet sont au cœur de l’espoir et, j’ose le dire, de l’attente de succès par laquelle il est considéré par les gouvernements de la région”.

Elizabeth Robberechts, investisseur principal de IDB Invest, a fait remarquer : “Ce partenariat spécial que nous avons non seulement illustre le pouvoir de la collaboration, mais représente également une initiative révolutionnaire dans le domaine de l’éducation mondiale. Chez IDB Invest, nous croyons au potentiel de transformation des alliances stratégiques, et notre collaboration avec The University of the West Indies et la création de l’International School for Development Justice est un exemple éclatant de cette croyance en action”.

Le professeur Justin Robinson, directeur du campus de l’UWI Five Islands et vice-chancelier chargé des partenariats universitaires et industriels et de la planification, a été le coordinateur du projet de l’ISDJ, chargé d’élaborer le plan d’affaires, le modèle de services partagés et les paramètres de financement. Il a exprimé sa profonde gratitude à IDB Invest, en particulier “pour les efforts acharnés qu’ils ont déployés afin de transformer le projet d’un concept du vice-chancelier, soutenu par la direction exécutive, en un projet bancable capable de générer un rendement solide pour l’UWI”.

Le campus mondial de l’UWI, avec son expérience et son excellence en matière d’enseignement en ligne, est essentiel au fonctionnement de l’ISDJ. Francis Severin, Pro Vice-Chancellor and Campus Principal, a déclaré : “Alors que l’école est installée sur le Campus mondial, qui est le mieux placé pour transmettre ses programmes dans un domaine virtuel, l’ISDJ, soutenu par tous les campus et le Centre (siège régional), est un exemple vivant d’un effort collaboratif et concerté de la part de l’Université des Indes occidentales”.

Sandrea Maynard, Pro Vice-Chancellor for Global Affairs de l’UWI et PDG de l’ISDJ, a présidé la cérémonie de lancement. Elle a déclaré : “Le nouveau programme de pointe de l’ISDJ, en tant qu’école de commerce, combine un large éventail de disciplines”. Parmi les programmes uniques, on trouve des masters en études climatiques, en justice des genres, en activisme et en développement durable, en sport mondial, en discrimination et en justice réparatrice. À partir de janvier 2025, l’ISDJ proposera des options d’apprentissage flexibles pour des programmes en ligne d’un an au niveau du master, des certificats et des diplômes, ainsi que des micro-crédits flexibles, des cours de développement de la main-d’œuvre et des cours exécutifs. L’école de commerce innovante

intègre les 17 objectifs de développement durable des Nations unies dans son programme d’études et ses initiatives de recherche. Sa mission est de fusionner de manière dynamique la durabilité, la justice sociale et la responsabilité environnementale avec les principes fondamentaux de la pratique commerciale moderne. Visitez le site www.uwi.edu/isdj pour en savoir plus





