La PAAL, 20 ans au service des Lamentinois

La Permanence d’accueil et d’accompagnement du Lamentin fête ses 20 ans. Dans le cadre de la célébration de deux décennies d’existence, jeudi des mini-conférences ont eu lieu avec une réflexion autour de l’altérité et une vision sociologique du quartier de Vieux-Pont.

20 ans, le bel âge ! La PAAL (Permanence d’accueil et d’accompagnement du Lamentin) du CCAS au quartier Vieux-Pont a organisé jeudi un rassemblement social et ludique pour fêter ses 20 années d’existence. Lors de l’événement un temps d’échanges et de partage s’est déroulé sur le thème «réflexion autour de l’altérité : ou comment accepter l’autre dans sa différence ? »

Plusieurs manifestations viendront ponctuer l’anniversaire de la PAAL du quartier Vieux-Pont. La Permanence d’accueil et d’accompagnement du Lamentin, qui fait partie du CCAS, est ,depuis 2004 au cœur d’un quartier de forte relégation sociale, Vieux-Pont. La PAAL est donc devenue aujourd’hui un espace ressource en direction des usagers de drogues et des errants. Depuis sa création, la permanence s’est illustrée comme étant bien plus qu’un service. Elle est devenue une véritable main tendue, un espace d’écoute et de soutien, porteur des valeurs : solidarité, bienveillance et respect.

Deux intervenants ont traité le thème du jour. Tout d’abord, Marlène Parise, philosophe, a partagé son interprétation de « l’un et l’autre ». Une réflexion philosophique sur les relations humaines et sur la manière dont l’altérité enrichit les vies. Ensuite Serge Domi, sociologue, s’est penché sur le thème « la question de l’autrui dans la trajectoire du quartier Vieux-Pont ». Une analyse sociologique des dynamiques locales et des perceptions de l’autre dans un cadre communautaire.

Après questions diverses, échange avec le public et une photothèque commentée, les invités se sont retrouvés pour une table ronde sur le thème « cœur et tête avec l’autre, une philosophie de l’altérité » animée avec de nombreux partenaires institutionnels du CCAS : DEETS, ACISE, CAF, ALS, France Travail, CHMD, etc.

Virginie Mian, adjointe au maire à l’action sociale et présidente déléguée du CCAS, a tenu à rappeler l’importance que revêt cette structure sur Le Lamentin. L’étroite collaboration entre la PAAL et le CCAS depuis 2021 vise l’amélioration du bien-être des plus démunis.

