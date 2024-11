La poésie d’Aimé Césaire passée au crible par des chercheurs du monde entier

Pour sa cinquième édition, le colloque du Centre césairien d’études et de recherches s’installera au lycée Schoelcher du 12 au 16 novembre. Cette année, les chercheurs spécialistes de l’œuvre d’Aimé Césaire étudieront le caractère multidimensionnel de sa poésie.

Les œuvres et le personnage qu’est Aimé Césaire sont étudiés sous toutes les coutures. Le colloque international organisé par le Centre césairien d’études et de recherches (CCER) s’intéressera à la poésie, plus particulièrement à son caractère multidimensionnel. Du 12 au 16 novembre, des spécialistes de l’écrivain et homme politique martiniquais échangeront au lycée Schœlcher, établissement cher à Aimé Césaire puisqu’il y a été élève puis enseignant. Allemagne, Grande Bretagne, Sénégal, Congo, Côte d’Ivoire, Venezuela, le casting des spécialistes d’Aimé Césaire est international. En tout une trentaine d’entre eux rejoindront le lycée Schœlcher.

Un évènement qui veut attirer le grand public

Le Centre césairien s’attaque à un domaine particulièrement complexe de l’écrivain. La thématique de ce colloque est elle accessible à tous ? « Pas comme je l’aurais souhaité », concède Christian Lapoussinière, président du CCER. « Une grosse partie de la population est néanmoins concernée par ce colloque », maintient le docteur en lettre. L’objectif de l’événement est triple. Il s’agit de réunir en Martinique des professeurs-chercheurs « césairologues ». Le colloque favorise également la coopération internationale. Enfin, le CCER souhaite attirer le public dans les lieux emblématiques de la vie d’Aimé Césaire comme l’espace muséal consacré à l’écrivain ou sa maison à Redoute. Christian Lapoussinière voit même en Aimé Césaire un argument touristique.

« Nous souhaitons ardemment qu’il y ait beaucoup de monde », explique le docteur en lettres. En effet, le CCER attend pour son colloque le grand public martiniquais. « Aimé Césaire se confondait avec sa terre et avec son peuple. Nous ne pouvions pas donc écarter le peuple de la manifestation. » En marge du colloque se dérouleront trois manifestations. Le public pourra constater le travail effectué par le CCER depuis sa création en 1985. Toujours dans le domaine artistique, on passe de la littérature à la sculpture. Une exposition sera visible lors du colloque. La dernière matinée de l’événement sera animée par un match inter lycée d’improvisation toujours avec la thématique de l’œuvre d’Aimé Césaire en toile de fond.

Laurianne Nomel

