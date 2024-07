La Premièreministre s’exprime sur la dévastation de Beryl : “Nous allons prêter main forte”.

.Cayman Compass

Par Shanda Gallego – 9 juillet 2024

La première ministre Juliana O’Connor-Connolly s’est engagée à aider les autres pays des Caraïbes qui ont été dévastés par l’ouragan Beryl.

Elle a tenu ces propos lors d’une cérémonie commune d’action de grâce, après que les îles Caïmans sont sorties relativement indemnes du passage de l’ouragan.

“Pour le gouvernement, la proposition que je vais mettre en avant est que nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs et que nous allons tendre une main secourable à ceux qui souffrent dans les Caraïbes orientales et en Jamaïque. J’ai déjà parlé à la CUC et ils sont prêts à envoyer des monteurs de lignes sur place”, a-t-elle déclaré aux personnes réunies dimanche à la First Baptist Church sur Crewe Road.

Le révérend Christopher Mason, de l’Elmslie Memorial United Church, a prononcé l’une des nombreuses prières offertes au cours du service.

“Notre Dieu ne nous a jamais fait défaut”, a déclaré le premier ministre. “Notre Dieu nous a encore délivrés. Il l’a déjà fait auparavant … [et] il est toujours le maître des mers”.

Mme O’Connor-Connolly a prévenu que ce n’était que le début de la saison des ouragans.

“Nous avons connu Ivan, Allen, Paloma, nous savons ce que c’est, et je tiens à vous remercier au nom du gouvernement d’avoir écouté, coopéré, et d’avoir été aussi préparés que possible”, a-t-elle déclaré.

De bons samaritains

Bien qu’il ait largement épargné les îles Caïmans, l’ouragan Beryl, la tempête de catégorie 5 la plus précoce jamais enregistrée, a fait des ravages dans les Caraïbes orientales et en Jamaïque.

“Heureusement pour nous, Dieu nous a aidés d’une manière spéciale, non pas parce que nous sommes plus spéciaux… Il avait un but”, a déclaré Mme O’Connor-Connolly.

Posez-vous la question : “Quel est le but ? Pourquoi ne souffrons-nous pas comme nos frères et sœurs de la Grenade, de la Barbade, de Saint-Vincent, de la Jamaïque ?

Rappelant l’aide que les îles Caïmans ont reçue précédemment, le premier ministre a déclaré : “Nous sommes le pays des bons samaritains. Dieu nous a abondamment bénis… Nous sommes prêts à faire face à la tâche gigantesque qui consiste à apporter de l’aide aux Caraïbes et à rester en état de préparation…”

Mme O’Connor-Connolly a encouragé les participants à “continuer à prier”.

Plusieurs pasteurs de l’Association des ministres des îles Caïmans ont également prié pour la protection pendant le reste de la saison des ouragans, pour les dirigeants du gouvernement et pour ceux qui ont été touchés par l’ouragan.

