La présidente de la CARICOM appelle à la reprise des travaux sur le CSME

Affirmant que la région peut accomplir davantage en agissant ensemble, la présidente de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a appelé à la reprise des travaux sur le Marché et l’Économie unique de la CARICOM (CSME).

Dans son message du Nouvel An, Mia Mottley a déclaré que la mise en œuvre complète du CSME devait être au cœur de la mission de la CARICOM.

« Nous avons suspendu nos actions coordonnées sur cette noble mais essentielle mission lorsque nous avons concentré tous nos efforts pour combattre la COVID-19 et ses répercussions économiques et sociales. Mais cinq ans plus tard, nous devons reprendre nos travaux sur le CSME », a-t-elle affirmé.

Mottley a souligné que le CSME n’est pas uniquement une question d’agenda économique.

« C’est une vision d’unité et d’opportunité pour les petits États qui savent qu’ils peuvent accomplir beaucoup plus ensemble qu’individuellement. La pleine réalisation du CSME, y compris – et surtout – la libre circulation de nos citoyens, est essentielle pour libérer le véritable potentiel de nos populations et de nos économies », a déclaré la Première ministre de la Barbade.

Elle a également insisté sur la nécessité pour la CARICOM d’atteindre et de dépasser son objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle, illustré par l’initiative « Vision 25 d’ici 2025 », lancée en 2021.

Cette initiative engage les chefs de gouvernement de la CARICOM à réduire de 25 % la facture d’importation alimentaire massive de la région d’ici 2025.

Pour atteindre cet objectif, la région prévoit de se concentrer particulièrement sur les cultures et produits prioritaires tels que la volaille, le maïs, le soja, la viande, le riz et les légumes de niche, qui figurent parmi les produits les plus importés.

