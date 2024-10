La région en état d’alerte alors que le grand ouragan Kirk se déplace à travers les Caraïbes

Loop Barbados

Plusieurs pays ont été placés en état d’alerte alors que l’ouragan Kirk, un ouragan majeur de grande taille et puissant, se propage à travers les Caraïbes vendredi.

Le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, a déclaré que Kirk, qui se trouve à 1 630 kilomètres à l’est-nord-est des îles Sous-le-Vent du Nord, connaît des vents soutenus maximum de 233 kilomètres par heure (mph).

Bien qu’il n’y ait pas de veille ou d’avertissement côtier en vigueur, le NHC a déclaré que l’œil de l’ouragan Kirk se déplace vers le nord-ouest à près de 10 mph et que ce mouvement général devrait se poursuivre vendredi.

« Un virage vers le nord et le nord-nord-est à une vitesse d’avancement plus rapide est prévu au cours du week-end », a-t-il déclaré, ajoutant que Kirk est un ouragan de catégorie 4 sur l’échelle de vent des ouragans Saffir-Simpson.

« De petites fluctuations d’intensité sont possibles aujourd’hui. Un affaiblissement devrait commencer samedi et se poursuivre jusqu’au début de la semaine prochaine », a-t-il indiqué.

Les vagues générées par Kirk se propagent vers l’ouest et devraient atteindre les îles Sous-le-Vent plus tard dans la journée, les Bermudes et les Grandes Antilles samedi, la côte est des États-Unis, le Canada atlantique et les Bahamas dimanche.

« Ces vagues sont susceptibles de provoquer des vagues et des courants violents mettant la vie en danger », a ajouté le NHC.

Les prévisionnistes météorologiques surveillent également le passage de la tempête tropicale Leslie, avec des vents maximums soutenus de 60 mph et située à 645 miles à l’ouest-sud-ouest des îles les plus au sud du Cap-Vert.

J’aime ça : J’aime chargement…