Le Département des services sociaux du ministère de la Santé, du Bien-être et des Services sociaux, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), a organisé avec succès un atelier de deux jours intitulé “Préparation efficace des évaluations de l’impact et des besoins pour la réponse aux ouragans”.

L’atelier s’est tenu le jeudi 22 août et le vendredi 23 août 2024, et a rassemblé tous les ministères concernés et les membres des sous-comités afin d’examiner le plan national de catastrophe (NDP) de l’Organisation nationale de planification des urgences (NEPO), et de clarifier les rôles et les responsabilités tels que décrits dans les mécanismes et le cadre de réponse, en se concentrant spécifiquement sur l’évaluation de l’impact et des besoins.

“Pour toute intervention humanitaire ou en cas de catastrophe, il est essentiel de procéder à des évaluations précises et opportunes afin d’identifier les besoins des populations touchées et d’y répondre de manière efficace. Il s’agit d’un domaine clé dans lequel le Programme alimentaire mondial (PAM) concentre son expertise, notamment en soutenant des programmes de protection sociale adaptés aux chocs en Dominique, en partenariat avec le ministère de la santé, du bien-être et de l’éducation.

avec le ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux”, a expliqué Ayisha Richards, assistante de programme du bureau multi-pays du Programme alimentaire mondial des Nations unies pour les Caraïbes, bureau satellite de la Dominique.

L’atelier comprenait une série de sessions dirigées par des experts et axées sur les aspects clés des évaluations d’impact et de besoins, y compris les méthodologies de collecte de données, l’harmonisation des formulaires d’évaluation entre les principales organisations gouvernementales et non gouvernementales, l’identification des lacunes et des possibilités de numérisation, les tactiques d’engagement communautaire et les stratégies d’allocation des ressources.

“Alors que nous continuons à améliorer notre préparation pour la saison des ouragans 2024 et au-delà, le ministère de la Santé, du Bien-être et des Services sociaux, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, est honoré de vous accueillir tous à cet exercice critique de réponse aux ouragans sur l’évaluation de l’impact et des besoins”, a déclaré Delia Giddings Stedman, directrice du département des Services sociaux.

“L’expérience du Département des services sociaux avec l’ouragan Maria en 2017 et plus récemment l’impact du système d’auge 2022 à Petite Soufrière a révélé que de multiples évaluations ont été menées par un certain nombre d’agences couvrant un large éventail de secteurs. Il s’agissait notamment d’évaluations rapides des besoins immédiats, d’un rétablissement à long terme et d’évaluations des risques.

à long terme. Cependant, le nombre d’évaluations menées par chaque agence utilisait des méthodologies différentes, ce qui a entraîné un manque de clarté dans la planification de la phase de rétablissement”, a-t-elle poursuivi.

Les participants ont eu l’occasion de nouer des contacts avec d’autres professionnels et de partager les meilleures pratiques, favorisant ainsi un environnement de collaboration pour faire progresser la préparation aux catastrophes. L’atelier a mis l’accent sur une approche multidisciplinaire, reconnaissant l’importance de l’inclusion de divers secteurs, y compris les soins de santé, l’infrastructure et les services sociaux.

“Nous espérons qu’à l’issue de cette activité, les participants disposeront de conseils pratiques pour mener à bien des évaluations de l’impact et de la vulnérabilité, afin d’élaborer une réponse efficace et équitable et un plan de redressement en cas d’ouragan”, a déclaré Mme Giddings Stedman. “Votre expertise et vos idées seront déterminantes pour identifier les défis potentiels et élaborer en collaboration des solutions qui garantissent une réponse plus souple et plus rapide au lendemain d’un ouragan. Grâce à cet effort collectif, nous nous efforçons de cultiver une Dominique plus résiliente, qui possède la force de résister à toutes les tempêtes et de préserver le bien-être de ses citoyens les plus vulnérables”.

L’atelier s’est achevé sur l’engagement des participants à poursuivre leur collaboration et à partager leurs idées au fur et à mesure qu’ils élaborent et mettent en œuvre leurs plans d’évaluation individuels. Le soutien du gouvernement du Canada, de l’Union européenne et du Bureau d’aide humanitaire de l’USAID a rendu possible cette activité essentielle de préparation aux situations d’urgence.

