La RSLPF lance un service d’aumônerie historique

La police royale de Sainte-Lucie (RSLPF) a franchi une étape importante avec l’inauguration de son service pionnier d’aumônerie de la police, qui s’est tenu sous le thème “Standing Strong in the Lord and His Mighty Power” (rester fort dans le Seigneur et sa puissance).

Cette initiative novatrice marque une nouvelle ère dans l’application de la loi à Sainte-Lucie, en mettant l’accent sur le soutien spirituel et l’orientation des officiers.

Elizabeth Bailey et Ricky Quinlan du ministère de l’intérieur, le commissaire de police Crusita Descartes Pelius et des membres de la direction de la RSLPF, des représentants du service des douanes et des accises de Sainte-Lucie, du service des pompiers de Sainte-Lucie et d’éminents chefs religieux de l’Église wesleyenne, du ministère du centre de réveil et du ministère de la rédemption, a témoigné du soutien et de l’engagement de divers secteurs de Sainte-Lucie.

La commissaire Pelius, affectueusement surnommée “Sister Pelius” par ses collègues du milieu, a prononcé le discours de bienvenue, soulignant le pouvoir de transformation d’un leadership basé sur la foi.

Elle a rappelé que les officiers avaient besoin d’une double protection, à la fois physique et spirituelle, soulignant le rôle essentiel de la foi dans le succès des efforts de la RSLF en matière de maintien de l’ordre.

“Jésus est mort et a acheté la paix pour nous”, a-t-elle affirmé, exhortant les officiers à trouver le renouveau et la force dans leur vie spirituelle.

La cérémonie s’est poursuivie et le sergent n° 70 André Marquis a présenté un bref historique de l’aumônerie, retraçant ses origines et l’évolution de sa mission au sein du RSLPF.

Il a souligné l’adoption du terme ” Officiers en Christ ” (OIC) comme symbole de l’orientation spirituelle de l’aumônerie, qui est guidée par la foi ; un double sens inspiré par l’acronyme ” OIC ” de la RSLPF, qui fait référence à l'” officier en charge “.

Mlle Kurline George a partagé un témoignage sincère, parlant de son expérience en tant que civile impliquée dans l’aumônerie de la police.

Elle a raconté une histoire de foi inspirante et l’impact positif de la conférence des aumôniers sur un élève. L’intervention des aumôniers, comme l’a souligné Mlle George, démontre le rôle de la prière dans la promotion de l’unité et de la force parmi les officiers et les communautés que nous servons.

L’inspecteur Denver Thomas a prononcé un sermon poignant sur la recherche de la paix, invitant les auditeurs à rechercher la justice comme fondement d’une harmonie durable.

Ses paroles ont trouvé un écho profond auprès des participants, mettant en lumière le rôle de l’aumônerie dans la promotion du bien-être spirituel et de la conduite éthique des officiers.

La cérémonie s’est achevée par une prestation musicale spéciale de Mme Shirley-Anne Cyril-Mason, qui a enrichi l’événement d’un message d’espoir et de renouveau à travers la musique.

L’assemblée a également écouté le Royal Saint Lucia Police Band, dont les membres ont montré comment les instruments peuvent être utilisés pour améliorer l’expérience du culte.

SOURCE : Police royale de Sainte-Lucie

